By

I ricercatori anu cunfirmatu u spinu di u pirtusu neru supermassivu in u core di a galaxia M87 osservendu u wobble in u so jet. Sta scuperta furnisce una prova diretta chì u pirtusu nìvuru hè spinning è marca un avanzu significativu in i studii di u pirtusu neru.

I buchi neri supermassivi, chì sò miliardi di volte più pisanti di u Sole, sò difficiuli di studià per via di a so gravità immensa. Tuttavia, i circadori anu longu speculatu chì una pruprietà chì puderia esse osservata hè u spinu di un pirtusu neru. Finu à avà, ùn ci sò stati osservazioni dirette di spine di u bulu neru.

Per circà l'evidenza di u spinu di u bulu neru, un squadra internaziunale di circadori analizò più di duie decennii di dati d'osservazione per a galaxia M87. Sta galassia, situata à 55 milioni d'anni-luce di distanza, cuntene un pirtusu neru supermassivu chì hè 6.5 miliardi di volte più massivu di u Sun.

Studiendu u jet, chì spara da vicinu à u pirtusu neru à vicinu à a vitezza di a luce, i circadori anu pussutu osservà u wobble, o precessione, in a so direzzione. Questa precessione hè causata da l'interazzione gravitazionale trà u spinu di u pirtusu nìuru è u discu di accrezione, chì alimenta a materia in u pirtusu nìuru.

A squadra hà analizatu e dati da più di 20 radiotelescopi in u globu è hà truvatu chì a direzzione di u jet cambia di circa 10 gradi cù un periodu di precessione di 11 anni, chì currisponde à simulazioni teoriche.

Questa scuperta rivoluzionaria furnisce evidenza diretta chì u pirtusu neru in M87 hè veramente spinning. I circadori sò entusiasmati da sta scuperta significativa, chì hè stata fatta pussibule per anni di osservazioni cumuni è analisi approfondite.

Ulteriori ricerche nantu à u spinu di i buchi neri cuntinueghjanu à approfondisce a nostra cunniscenza di queste misteriose entità cosmiche.

Source:

- "Precessing jet nozzle connecting to a spinning black hole in M87" da Yuzhu Cui et al. (2023)