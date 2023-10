I scientisti anu realizatu esperimenti nantu à a Terra per spiegà l'usu potenziale di a polvera lunare per a custruzzione di strade è di sbarcu nantu à a luna. A polvara lunare hè principalmente custituita da roccia vulcanica in polvere fina, è, malgradu l'aspettu biancu di a luna, u so terrenu hè veramente grisgiu scuru. A mancanza di prucessi di erosione nantu à a luna si traduce in particeddi taglienti in a polvera lunare, chì ponenu un periculu per l'esplorazione spaziale.

Inoltre, a polvera lunare porta una carica elettrica, facendu adesiva è appiccicosa. Questa viscosità pò causà danni à l'atterritori lunari, i vestiti spaziali, è ancu i prublemi di salute potenziali se inalati. Per mitigà i danni causati da a polvara di luna, hè stata pruposta l'idea di custruisce strade nantu à a superficia lunare cù e risorse dispunibili.

In un studiu recente, i scientisti anu sperimentatu un sustitutu di a terra lunare chjamatu EAC-1A per investigà se a luce di u sole cuncentrata puderia scioglie a polvera lunare in lastre di roccia solida. Simulanu a luce di u sole cuncentrata utilizendu raghji laser cù forze è dimensioni variate, pruducia cù successu piastrelle triangulari, centrate cave. Queste tile puderanu esse intrecciate per creà superfici solidi per a custruzzione di strade è di sbarcu nantu à a luna.

Ricerche precedenti avianu suggeritu l'usu di u sole intensu o di raggi laser per fusione a terra lunare, ma stu studiu hà dimustratu a produzzione di blocchi più grande è l'usu di raggi laser putenti. Per generà un fasciu cum'è putente nantu à a luna, una lente chì misura circa 5.7 piedi di diametru seria necessariu.

I futuri esperimenti valuteranu a resistenza di sti tile à l'impulsu di u cohettu per determinà a so adattabilità per i pads di atterraggio. I ricercatori ponu ancu fà teste in cundizioni lunari simulate, cumprese quelli senza atmosfera è cù gravità ridutta, per cunvalidà a fattibilità di sta tecnulugia prima di implementà nantu à a luna.

In cunclusioni, utilizendu a polvera lunare per a custruzzione di strade è di sbarcu nantu à a luna hà u putenziale di riduce i costi è rende l'esplorazione spaziale più sustenibile. A creazione riescita di lastre di roccia solida utilizendu a luce di u sole cuncentrata in stu studiu furnisce una soluzione promettente per a custruzzione lunare.

