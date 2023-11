A nova ricerca hà fattu luce nantu à u rolu di i livelli di l'ossigenu in l'evoluzione rapida di l'organisimi multicellulari. À u cuntrariu di e credenze precedenti, pare chì l'aumentu di i livelli d'ossigenu ùn hà micca attivatu l'arrivu di organismi marini più cumplessi. Invece, i scientisti anu scupertu chì l'absenza di l'ossigenu altu pò esse un fattore cruciale in u sviluppu di forme di vita multicellulare.

L'ossigenu hè un elementu essenziale per a sopravvivenza di a maiò parte di e cose viventi in u nostru pianeta. Hè un gasu incolore, inodore è senza gustu, facendu l'elementu più abbundante in massa in a crosta terrestre. Curiosamente, malgradu u so significatu oghje - chì custituiscenu circa 21 per centu di l'atmosfera di a Terra - l'ossigenu era largamente assente da l'atmosfera durante i primi miliardi d'anni o più di l'esistenza di u nostru pianeta.

Sicondu un studiu di 2016 realizatu da circadori in u MIT, i livelli di l'ossigenu cuminciaru à aumentà durante u Grandu Avvenimentu di Ossigenazione circa 2.33 miliardi d'anni fà. Questu avvenimentu hè statu marcatu da cianobacteria in l'oceani chì producenu l'ossigenu per via di a fotosintesi. Tuttavia, ùn era micca u trigger immediatu per l'aumentu di l'organisimi multicellulari.

L'emergenza di una varietà diversa di organismi multicellulari in l'oceani di a Terra hè accadutu assai più tardi durante l'esplosione Avalon Precambriana circa 575 milioni d'anni fà. Questa splusione hà vistu un cambiamentu significativu da a vita di l'oceanu duminata da l'organisimi unicellulari à una vasta gamma di organismi multicellulari cumplessi.

I novi risultati di ricerca suggerenu chì era a mancanza d'alti livelli d'ossigenu durante i primi fasi di a storia di a Terra chì hà permessu l'evoluzione di e forme di vita multicellulare. Questu aghjunghje à a nostra cunniscenza di l'interazzione cumplessa trà i livelli d'ossigenu è u sviluppu di a vita in u nostru pianeta.

Spietenu FAQ (FAQ)

Q: Perchè l'ossigenu hè impurtante per l'organi viventi?

A: L'ossigenu hè vitale per l'organisimi, postu chì hè utilizatu in a respirazione cellulare per generà energia. Ghjoca un rolu criticu in a sopravvivenza è u funziunamentu di a maiò parte di l'organi viventi.

Q: Cumu hà aumentatu i livelli di l'ossigenu nantu à a Terra?

A: I livelli di l'ossigenu anu aumentatu in a Terra per via di u Grande Avvenimentu di Ossigenazione, chì hè accadutu circa 2.33 miliardi d'anni fà. Cyanobacteria in l'oceani hà cuminciatu à pruduce l'ossigenu per via di a fotosintesi, purtendu à un aumentu significativu di i livelli di l'ossigenu atmosfericu.

Q: L'aumentu di l'ossigenu hà attivatu l'evoluzione di l'organisimi multicellulari?

A: No, ricerche recenti suggerenu chì l'aumentu di u nivellu di l'ossigenu ùn era micca u trigger primariu per l'evoluzione di l'organisimi multicellulari. Invece, l'absenza di alti livelli d'ossigenu durante i primi fasi di a storia di a Terra pò avè facilitatu u sviluppu di forme di vita multicellulare.

Q: Quandu emergenu l'organisimi multicellulari?

A: L'urganismi multicellulari apparsu durante l'"esplosione Avalon" precambriana circa 575 milioni d'anni fà. Stu periodu hà marcatu una transizione significativa da l'organisimi principarmenti unicellulari à una varietà diversa di organismi multicellulari cumplessi.