Un studiu recente publicatu in Proceedings of the National Academy of Sciences palesa chì l'Era Spaziale hà un impattu annantu à l'atmosfera di a Terra. I ricercatori anu truvatu quantità significativa di metalli in aerosols in l'atmosfera, prubabilmente da u numeru crescente di navi spaziali è lanciamenti è ritorni di satelliti. Sta prisenza di metallu altera a chimica atmosferica, affettendu potenzialmente a capa d'ozone è u clima.

Cumandatu da Dan Murphy da l'Amministrazione Naziunale di l'Oceanu è l'Atmosferica, a squadra di ricerca hà scupertu più di 20 elementi in proporzioni chì currispondenu à quelli utilizati in leghe di navi spaziali. Anu osservatu chì a massa di certi metalli, cum'è lithium, aluminium, ramu è piombo, da a reentrata di a nave spaziale superava assai a cuncentrazione di sti metalli truvati in u polu cosmicu naturali. Curiosamente, quasi u 10% di e grande particeddi di l'acidu sulfuricu, chì aiutanu à prutege è tamponà a capa d'ozone, cuntenenu aluminiu è altri metalli spaziali.

I scientisti stimanu chì da u 2030, finu à 50,000 XNUMX satelliti più puderanu ghjunghje in orbita. Questu significa chì, in i prossimi decennii, finu à a mità di e particeddi di l'acidu sulfuricu stratosfericu puderanu cuntene metalli da rientrata. L'effetti di questu nantu à l'atmosfera, a capa d'ozone è a vita nantu à a Terra sò sempre scunnisciuti.

Studià a stratosfera hè sfida, postu chì hè una regione induve l'omu ùn campanu micca. Solu i voli più alti entranu in questa regione per un cortu periodu di tempu. Tuttavia, cum'è parte di u Programma di Scienze Aeree di a NASA, i scientisti utilizanu i piani di ricerca per cullà campioni di a stratosfera. Strumenti sò attaccati à u conu di u nasu per assicurà chì l'aria campionata hè fresca è indisturbata.

A stratosfera hè una strata stabile è apparentemente calma di l'atmosfera. Hè ancu a casa di a capa d'ozonu, un cumpunente cruciale per a prutezzione di a vita in a Terra da a radiazione ultravioletta dannosa. In l'ultime decennii, a capa di l'ozonu hè stata minacciata, ma i sforzi glubale coordinati sò stati fatti per riparà è riparà.

U crescente numeru di lanci spaziali è ritorni hè rispunsevule per l'introduzione di più metalli in l'estratosfera. Quandu i razzi sò lanciati è i satelliti sò dispiegati, lascianu una traccia di particelle metalliche chì anu u putenziale di impactà l'atmosfera in modi chì i scientisti anu sempre pruvatu à capisce.

In cunclusioni, u studiu mette in risaltu a necessità di più ricerche per determinà e cunsequenze esatte di l'Era Spaziale in l'atmosfera di a Terra. I scuperti suggerenu chì a presenza crescente di metalli da navi spaziali è satelliti pò avè implicazioni per u clima, a capa d'ozonu è l'abitabilità generale di u nostru pianeta.

Fonti:

– Fonte: Proceedings of the National Academy of Sciences