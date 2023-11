L'astronauti perdenu u saccu di arnesi durante a camminata spaziale: chì succede dopu?

Dui astronauti di a NASA anu scontru recentemente un incidente durante a so caminata spaziale fora di a Stazione Spaziale Internaziunale. Durante a manutenzioni di rutina, Jasmin Moghbeli è Loral O'Hara anu persu accidentalmente un saccu di arnesi, chì si sò alluntanati in u viotu di u spaziu. Malgradu stu scontru, anu ancu pussutu ghjunghje unu di i so scopi principali durante a caminata spaziale.

A NASA hà revelatu chì i cuntrolli di volu anu nutatu u saccu di l'arnesi in deriva attraversu e camere esterne di a stazione. Fortunatamente, l'arnesi in u saccu ùn eranu micca cruciali per u restu di u spaziu. Meganne Christian, un astronauta di riserva di l'Agenzia Spaziale Europea, hà spartutu filmati di u mumentu chì a borsa di l'arnesi s'hè alluntanatu, dicendu chì era stata vista per l'ultima volta da l'astronauta Satoshi Furukawa, in orbita sopra u Monte Fuji.

A trajectoria di u saccu indica chì ùn hà micca scontru cù a Stazione Spaziale Internaziunale, assicurendu a sicurità di a stazione è u so equipaggiu. Tuttavia, si prevede di stà in orbita per parechji mesi prima di scende gradualmente in l'atmosfera di a Terra. Una volta in l'atmosfera, a natura riflettente di u saccu pò fà visibile à i skygazers in a Terra.

Jonathan McDowell, un astronomu è astrofisicu in u Centru Harvard-Smithsonian per l'Astrofisica, hà cunfirmatu chì u saccu di l'uttellu hè avà ufficialmente tracciatu cum'è un novu ughjettu orbitale. Curiosamente, e persone interessate ponu monitorà u so locu in tempu reale attraversu u situ web di seguimentu satellitari N2YO.com.

Questu incidente ùn hè micca a prima volta chì un saccu d'arnesi hè persu in u spaziu. In u 2008, l'astronauta Heidemarie Stefanyshyn-Piper hà sperimentatu un disgrazia simili quandu una borsa d'arnesi più chjuca hè stata liberata durante u travagliu di mantenimentu di i pannelli solari di a stazione spaziale.

Ancu s'ellu perde un saccu d'arnesi pò parenu insignificante in l'immensità di u spaziu, a NASA stima chì u saccu è u so cuntenutu anu un valore di circa $ 100,000, facendu unu di i più grandi articuli chì anu mai mancatu durante una caminata spaziale.

Allora, mentri l'astronauti anu persu un saccu impurtante di arnesi, l'incidentu serve com'è un ricordu di a natura cumplessa è imprevisible di l'esplorazione spaziale.