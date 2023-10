L'urighjini è u significatu di u Premiu Nobel

U Premiu Nobel, stabilitu da Alfred Nobel, hè un premiu prestigiosu chì ricunnosce l'individui chì anu fattu cuntributi significativi in ​​diversi campi per u megliu di l'umanità. Alfred Nobel, natu in una famiglia di ingegneri in Stoccolma in u 1833, era un chimicu è ingegnere chì diventò un influente fabricatore di armi. A so ricchezza hè vinuta da e so numerose invenzioni, cumpresa a dinamita, anche si sta invenzione li hà guadagnatu u titulu disprezzu di "Merchant of Death".

Nobel, però, vulia lascià un lascito durabile chì cuntribuisce à l'avanzamentu di a società. In u so testamentu firmatu in u 1895, stipulava chì a so ricchezza restante deve esse usata per stabilisce un fondu chì saria distribuitu annu cum'è premii. L'interessu da u fondu seria divisu in cinque parti uguali è attribuitu à e persone chì anu fattu scuperte o rializazioni significativi in ​​i campi di a fisica, a chimica, a fisiologia o a medicina, a literatura è a pace. In u 1968, u Premiu Nobel per l'Ecunumia hè aghjuntu à a lista di i premii.

I primi Premii Nobel sò stati attribuiti in u 1901, è da tandu, i campi di a fisica è a chimica anu vistu avanzamenti notevuli. A fisica, cunsiderata a scienza prima di l'epica di u Nobel, hà vistu scuperte rivoluzionarie, chì portanu à un futuru guidatu da a scienza è a tecnulugia. I laureati notevuli includenu Albert Einstein, chì hè statu premiatu u Premiu Nobel in Fisica in u 1921 per a so teoria di a relatività, è u duo babbu-figliolu William Henry Bragg è Lawrence Bragg, chì anu ricevutu u premiu in u 1915 per u so travagliu nantu à l'analisi di a struttura cristallina utilizendu X. - raghji.

A chimica, u campu più vicinu à u travagliu di Nobel, hà ancu fattu passi significativi, cù 115 Premii Nobel attribuiti finu à avà. Cuntributi impurtanti in a chimica anu migliuratu a nostra cunniscenza di l'universu, a materia è a vita. Frédéric Joliot è Irene Joliot-Curie, a figliola di Marie Curie, sò stati premiati in u 1935 per a so scuperta di atomi radiuattivi artificiali. In u 2019, John B Goodenough hè diventatu u più anticu laureatu in chimica à l'età di 97 per i so cuntributi rivoluzionarii à u sviluppu di batterie di lithium-ion.

U Premiu Nobel cuntinueghja à esse un ricunniscenza assai stimatu di successi eccezziunali in diversi campi. Serve cum'è un testimoniu di u putere di a cunniscenza, a scienza è l'umanismu in l'avanzamentu di a società è benefiziu l'umanità in tuttu.

Fonti:

- Organizazione di u Premiu Nobel

- Serviziu di News Express