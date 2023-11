A ricerca fascinante per l'ultimu antenatu universale cumunu di a vita

I scientisti sò longu captivati ​​da u misteru di l'urighjini di a vita. Una di e dumande più intriganti hè quale o quale era l'ultimu antenatu cumuni universale (LUCA) di tutti l'organisimi viventi? Un studiu recente realizatu da i biuloghi Tara Mahendrarajah è Anja Spang, inseme cù i partenarii di cullaburazione, mette una nova luce nantu à questu anticu progenitore.

Utilizendu un novu approcciu di datazione moleculare, i circadori anu stimatu chì LUCA hà campatu trà 4.32 è 4.52 miliardi d'anni fà, un tempu quandu u nostru pianeta era ancu in a so zitiddina. L'apparizione di LUCA ferma un misteru, ma si crede chì hè stata una cellula cù cumpunenti essenziali cum'è proteini ribosomiali è ATP synthase. Queste proteini core si trovanu in batteri, archei è eucarioti, chì indicanu u so patrimoniu ancestrali cumuni.

Mentre chì l'età stimata di LUCA allinea strettamente cù stimi precedenti, u studiu hà datu insights intriganti in altrò in l'arburu evolutivu di a vita. Cuntrariu à a crede chì l'archeea, battìri antichi, anu predatu i batteri d'oghje, u novu approcciu di datazione revela chì l'ultimu antenatu cumuni di l'archei cunnisciuti esisteva trà 3.37 è 3.95 miliardi d'anni fà. Questu implica chì e prime forme di archeea puderanu esse estinte o ùn sò micca scuperte.

Inoltre, l'ultimu antenatu cumuni di eucarioti, urganismi cù cellule chì cuntenenu un nucleu cum'è e piante è l'animali, emergenu trà 1.84 è 1.93 miliardi d'anni fà. Questa scuperta sfida l'idea chì l'eucarioti rapprisentanu un ramu separatu in l'arbre di vita. Invece, sò una fusione di rami bacteriali è archeali, incarnendu l'interconnessione di tutta a vita in a Terra.

A capiscitura di LUCA è di i so discendenti hà implicazioni assai largu. A rinfurzà a nostra cunniscenza di a prima vita microbica permette una megliu comprensione di u ciculu di nutrienti, predichendu i futuri mudelli di biodiversità, è ancu capisce l'evoluzione di l'organisimi in risposta à un clima cambiante.

Fate frequenza:

Q: Chì significa LUCA ?

A: LUCA significa "ultimu antenatu cumuni universale".

Q: Quanti anni hà LUCA ?

A: Basatu annantu à u studiu recente, LUCA hà campatu trà 4.32 è 4.52 miliardi d'anni fà.

Q: Chì sò e proteine ​​​​essenziali spartute da tutti l'organi viventi?

A: E proteine ​​​​ribosomiali è l'ATP sintasi sò trà e proteine ​​​​core spartute da tutti i batteri, archei è eucarioti.

Q: L'archea hè più vechja di i batteri?

A: U studiu suggerisce chì l'antenati di tutti l'archei attuali sò più ghjovani di quelli di i batteri.

Q: Quandu emergenu eucarioti?

A: L'ultimu antenatu cumuni di eucarioti esisteva trà 1.84 è 1.93 miliardi d'anni fà.