Capisce i percorsi luminosi di piogge di meteoriti

Durante a pioggia di meteoriti, l'osservatori sò in ocasioni trattati à un fenomenu raru cunnisciutu cum'è treni persistenti, chì sò tracce brillanti chì si fermanu in u celu dopu chì un meteoru passa. I scientisti anu sempre pruvatu à determinà a causa esatta di i treni persistenti, ma sò emerse duie teorie principali.

Una teoria suggerisce chì u viaghju d'alta velocità di i meteoridi li face à striscia l'elettroni da e molécule di l'aria, risultatu in ionizazione. U splendore osservatu in i treni persistenti si crede chì vene da a liberazione di l'energia quandu queste molécule ionizzate catturanu un elettroni stray da l'ambiente. Un'altra teoria implica a chimiluminescenza, induve i metalli chì si vaporizzanu da i meteoroidi in rapidu muvimentu interagiscenu cù l'ozonu è l'ossigenu in l'atmosfera, creendu una luce luminosa.

Duranti u piccu di a pioggia di meteori Orionid, chì hè accadutu in a notte di u 21 à u 22 d'ottobre, l'osservatori sottu un celu chjaru è scuru anu pussutu vede circa 10-20 meteori per ora. U puntu radiante, chì hè l'origine apparente di i meteori, era situatu in a custellazione d'Orion. In ogni casu, hè impurtante micca di fucalizza solu in questu puntu in u celu, postu chì i meteori Orionid ponu appare da ogni direzzione.

In più di l'Orionidi, vale ancu a pena guardà un ochju per i Tauridi Meridionali è i Tauridi di u Nordu, chì si superponu cù l'Orionidi. Tramindui sti duvi sò urigginati da a custellazione Taurus, ghjustu à punente di Orione. Mentre chì i Tauridi di u Nordu righjunghjenu u so piccu à a mità di nuvembre, i Tauridi di u Sud presentanu un casu unicu.

Ulteriori ricerche sò necessarie per capiscenu cumplettamente i miccanismi daretu à i treni persistenti è per svelà i misteri di e precipitazioni di meteoriti. L'osservatori sò incuraghjiti à scansà quant'è u celu pussibule durante a pioggia di meteoriti per maximizà e so probabilità di assistisce à questi avvenimenti celesti captivanti.

Definizione:

– Meteoroid : un picculu oggettu rocciosu o metallicu chì orbita u sole

- Ionizazione: u prucessu di aghjunghje o caccià l'elettroni da l'atomi o molécule, risultatu in a furmazione di ioni

- Chemiluminescenza: emissione di luce per via di una reazione chimica, senza implicazione di u calore