Preparate per una visualizazione abbagliante: a pioggia di meteoriti Leonid

Sì avete un celu chjaru previstu per u primu marti matina, ùn mancate micca l'uppurtunità di assistisce à un avvenimentu celeste stupente. A piovana di meteoriti Leonid, carattarizata da una esplosione luminosa di stelle filanti, puderia esse visibile se truvate un locu scuru per fighjà u celu di notte.

Ogni nuvembre, a Terra attraversa una larga distesa di ghiacciu è polvera lasciata da a Cometa Tempel-Tuttle, ufficialmente cunnisciuta cum'è 55P/Tempel-Tuttle. Sta cometa, scuperta in u 1865, orbita u Sun è si interseca cù a strada di a Terra circa ogni 33 anni. Dopu u so ultimu scontru in u 1998, hè attualmente assai oltre l'orbita di Saturnu è torna gradualmente per u so prossimu avvicinamentu in u 2031.

Duranti nuvembre, u nostru pianeta sguassate i resti di a Cometa Tempel-Tuttle, risultatu in l'annuale Leonid Meteor Shower. L'osservatori di i pazienti ponu vede parechji meteori brillanti chì striscianu in u celu ogni notte da a custellazione di Leo trà u 3 di nuvembre è u 2 di dicembre. In ogni casu, u piccu di a pioggia di meteoriti si trova versu u 17 di nuvembre quandu a Terra passa per a parte più densa di u flussu di detriti di u cometa. Duranti stu piccu, pudete aspittà di vede trà 10 è 15 meteori per ora, facendu per una visualizazione impressiunanti.

I meteori Leonidi sò cunnisciuti per a so alta velocità, sopra à 70 chilometri per seconda, chì li rende eccezziunale brillanti. Spessu lascianu chjassi brillanti di gasi ionizzati chjamati "treni persistenti", chì ponu stà in l'atmosfera per parechji minuti o ancu ore dopu chì u meteoru hè sparitu.

Eccitingly, i Leonidi di questu annu puderanu avè un piccu supplementu in a matina di u marti 21 di nuvembre 2023. A ricerca di l'astrònomu Mikhail Maslov suggerisce chì a Terra intersecerà a pista di detriti cuncentrati liberata da a Cometa Tempel-Tuttle in u 1733, risultatu in una attività meteorica rinfurzata. Se e previsioni di Maslov sò vere, stu secondu piccu puderia generà meteori ancu più brillanti di u solitu, offrendu un spettaculu notevule per l'osservatori di u celu malgradu a presenza di una Luna Gibbosa Crescente.

Comu riggistràrisi:

Q: Quandu hè u megliu tempu per osservà a pioggia di meteoriti Leonid ?

A: U piccu di a pioggia di meteoriti Leonidi si trova generalmente intornu à u 17 di nuvembre ogni annu, ma l'osservatori pazienti ponu vede i meteori trà u 3 di nuvembre è u 2 di dicembre.

Q: Induve duverebbe guardà in u celu per vede a pioggia di meteoriti Leonid ?

A: I meteori parenu irradiate da a custellazione di u Leone. Fighjate versu a custellazione di Leo è scansate u celu per e stelle filanti.

Q: Quantu veloce viaghjanu i meteori Leonid ?

A: I meteori Leonidi viaghjanu à una velocità chì supera i 70 chilometri per seconda, facendu incredibbilmente veloci è brillanti.

Q: Chì sò i treni persistenti?

A: I treni persistenti sò tracce brillanti di gasi ionizzati lasciati da i meteori, chì ponu esse visibili in l'atmosfera per minuti o ancu ore dopu chì u meteoru hè passatu.