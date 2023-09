SpaceX tentà u 17esimu volu record cù Falcon 9 Booster

SpaceX hè stallatu per spinghje i limiti di a riutilizazione di u booster cù u lanciamentu di un cohete Falcon 9 utilizendu un booster di prima tappa chì farà u so 17th volu. A missione, cunnisciuta cum'è Starlink 6-17, hè prevista per abbandunà u pad 40 di Cape Canaveral à 10:47 pm EDT.

U booster in quistione, u numeru di serie 1060, farà a storia cumpiendu u so 17esimu volu. SpaceX hà rializatu una tappa maiò prima di questu annu quandu hà certificatu a so flotta di boosters di prima fase Falcon 9 per un massimu di 20 voli, è questu lanciu l'avvicinerà un passu più vicinu à quellu scopu.

Originariamente volatu in ghjugnu 2020 per implementà u satellitu GPS 3-3 per a Forza Spaziale di i Stati Uniti, questu booster hè statu utilizatu dapoi per diverse missioni, cumprese Turksat 5A, Transporter-2, Intelsat G-33/G-34, è Transporter- 6 missioni, è ancu furnisce 11 carichi di Starlink.

Tuttavia, u lanciu hè affruntatu sfide climatichi. I meteorologi di a Forza Spaziale monitoranu un fronte climaticu vicinu à a costa spaziale di Florida, inseme cù una tempesta chì si sviluppa in mare in l'Atlanticu. A previsione predice una probabilità di 60 per centu di u clima accettabile per u lanciu, cù a preoccupazione principale hè una violazione di a regula di cumulus cloud. Se u lanciamentu hè ritardatu di un ghjornu, e cundizioni ponu peghju cù solu un 30 per centu di probabilità di tempu accettabile.

Sta missione marcarà ancu u 20u lanciu di i satelliti V2 mini Starlink, chì offrenu una dimensione più grande è quattru volte a larghezza di banda cumparatu cù e versioni precedenti. Originariamente, i satelliti V2 Starlink di dimensione piena eranu destinati à esse lanciati cù u veiculu Starship di SpaceX. Tuttavia, u debut tardu di Starship hà incitatu SpaceX à creà una versione condensata di i satelliti per esse lanciati nantu à Falcon 9.

In cunclusione, SpaceX hè pronta à fà a storia pruvendu un 17u volu record cù u so booster Falcon 9. Stu successu mette in risaltu l'impegnu di a cumpagnia à a riutilizazione in l'esplorazione spaziale è pone e basi per missioni future aduprendu u so veiculu Starship cumplettamente riutilizzabile.

Definizione:

- Riutilizazione di l'amplificatore: A capacità di riutilizà u primu booster di a prima tappa di un cohete per più lanci.

- Falcon 9: U veiculu di lanciamentu orbitale in dui fasi di SpaceX capace di furnisce carichi utili in orbita.

- Starlink: a custellazione di Internet satellitari di SpaceX cuncepitu per furnisce una copertura di banda larga globale.

Fonti:

- [Articulu fonte]