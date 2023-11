U Gruppu Linde è Ariane Collaboranu per Avanzate a Produzione Additiva per e Parti in Lega di Rame

Linde è Ariane Group anu unitu e forze in un prughjettu di ricerca d'avanguardia destinatu à rinfurzà u prucessu di fabricazione additiva per e parti in lega di rame aduprate in e camere di combustione di u mutore di i razzi pesanti. L'ultimu scopu di sta cullaburazione hè di migliurà u costu-efficienza di u prugramma Ariane 6, chì hà affruntatu overruns di bilanciu è ritardi. Sfruttandu e capacità di a fabricazione additiva, in particulare in relazione à a polvera di rame, a cullaburazione hà per scopu di sviluppà cumpunenti di u mutore cù geometrie intricate chì prima eranu inaccessibili cù i metudi tradiziunali di fabricazione.

Malgradu a so impurtanza cum'è un cunduttore di calore superiore in l'industria aerospaziale, u ramu pone sfide uniche in u prucessu di fabricazione additiva per via di e so proprietà riflettenti. Quandu espunutu à i laser, u ramu agisce cum'è un specchiu, riflettendu una quantità significativa di putere invece di usà per fonde u metale. Questu necessita intensità di laser più altu, chì à u turnu pò purtà à prublemi di surriscaldamentu è di oxidazione.

Per affruntà queste sfide, Linde porta a so cumpetenza in miscele di gas è sistemi di cuntrollu à u prugettu. A cumpagnia utilizza a so formulazione speciale ADDvance Laser230, una mistura di gas di argon è eliu, per ottimisà i risultati in i prucessi di fusione di lettu di polvere laser (LPBF). Questa mistura patentata ùn solu mitigà i fumi è a furmazione di spruzzi, ma ancu accelerà i tempi di u ciculu, risultatu in un prucessu di stampa più affidabile cù costi ridotti per parte. Inoltre, Linde incorpora u so sistema unicu di cuntrollu di l'ossigenu, a precisione ADDvance O2, chì mantene un livellu massimu di ossigenu residuale di 10 parti per milione (ppm) in a camera di stampa. Stu livellu di ossigenu mitiga in modu efficace u risicu di u surriscaldamentu è l'ossidazione, chì permette una stampa più efficiente senza a necessità di rinfriscamentu di strati. Inoltre, permette a reutilizazione di polvere non ossidata, risultante in un risparmiu di costu di materiale sustanziale.

Ottimizendu u prucessu di fabricazione additiva, Linde è Ariane Group cercanu di ottene costi di fabricazione ridotti è tempi di consegna migliorati, mantenendu l'alti standard di qualità è affidabilità chì anu fattu Ariane un capu mundiale di l'industria in i motori lanciatori. A cullaburazione furnisce più evidenza di l'impegnu di Linde per l'innuvazione è u partenariatu cù l'urganisazioni di punta mundiale cum'è Ariane.

S & P

Cosa hè a fabricazione additiva?

A fabricazione additiva, cunnisciuta ancu com'è stampa 3D, hè un prucessu di fabricazione chì custruisce l'uggetti dipositendu strati successivi di materiale. Hè cunnisciutu per a so capacità di creà geometrii cumplessi è disinni chì prima eranu difficiuli o impussibili di ottene cù i metudi di fabricazione tradiziunali.

Chì sò e sfide di l'usu di u ramu in a fabricazione additiva?

E proprietà riflettenti di u ramu facenu difficiule di utilizà laser in modu efficace in u prucessu di fabricazione additiva. L'energia laser hè riflessa invece di esse aduprata per fonde u metallu, chì risulta in a necessità di intensità laser più altu chì ponu purtà à prublemi di surriscaldamentu è di oxidazione.

Cumu a mistura di gasu di Linde è u sistema di cuntrollu risolve queste sfide?

A mistura di gas di Linde, ADDvance Laser230, ottimiseghja u prucessu di fusione di u lettu di polveri laser mitigendu a furmazione di fumi è spruzzi, accelerà i tempi di ciclu è riducendu i costi per parte. U sistema di cuntrollu di l'ossigenu di a cumpagnia, a precisione ADDvance O2, assicura un livellu di ossigenu residuale bassu in a camera di stampa, minimizendu u risicu di surriscaldamentu è di oxidazione. Permette ancu a reutilizazione di polvere non ossidata, chì porta à un risparmiu significativu di i costi di materiale.