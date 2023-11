By

I scientisti anu finalmente svelatu u misteru daretu à l'origine di u vetru di u desertu libicu, un minerale unicu è preziosu chì si trova in u Great Sand Sea Desert. Un studiu recente, realizatu in cullaburazione cù circadori da Germania, Egittu è Maroccu, hà utilizatu a tecnulugia di microscopia avanzata per mette in luce sta sustanza enigmatica.

Per decennii, i sperti anu dibattutu l'origine di u vetru di u desertu libicu, prupunendu teorii chì varienu da l'attività vulcanica nantu à a luna à i fulmini in a Terra. Tuttavia, u studiu recente furnisce una rivelazione rivoluzionaria. U vetru hè avà cridutu chì hè urigginatu da un impattu di meteorite nantu à a superficia di u nostru pianeta.

U squadra di ricerca hà impiegatu una microscopia elettronica di trasmissione (TEM) di punta per esaminà campioni di vetru. Grâce à cette technique, ils ont pu observer des minuscules particules minérales dans le verre, spécifiquement différents types d'oxyde de zirconium (ZrO₂). Un tali minerale, zirconia cúbica, hè comunmente utilizatu com'è sustitutu di diamanti in ghjuvelli. Un altru minerale raru osservatu era ortho-II o OII, chì esige una pressione estremamente alta per a furmazione.

Queste scuperte indicanu chì u vetru s'hè furmatu in cundizioni d'alta temperatura è pressione, chì ponu esse ottenuti solu per l'impatti di meteorite o l'esplosioni di bombe atomiche in a crosta di a Terra. Inoltre, u studiu suggerisce chì u vetru hè di circa 29 milioni d'anni.

Mentre a scuperta di l'urìgine di u vetru marca una tappa significativa, numerose dumande persistenu. U locu esatta è a dimensione di u cratere d'impattu, cunnisciutu cum'è u cratere parentale, restanu scunnisciuti. I crateri di meteorite esistenti in a vicinanza sò troppu distanti è chjuchi per cuntà a grande quantità di vetru di u desertu libicu cuncentrata in una zona.

I ricercatori avà pensanu à impiegà studii di rilevazione remota è tecniche geofisiche per localizà è investigà u misteriosu cratere parentale. U so scopu ultimu hè di svelà l'enigmi rimanenti chì circundanu sta sustanza captivante chì si trova in u core di u Grande Desert Sea Sand.