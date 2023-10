L'Astronauti di Roscosmos Completanu una Passata Spaziale Successa Malgradu e Sfide

I cosmonauti di Roscosmos, Oleg Kononenko è Nikolai Chub, anu finitu cù successu una camminata spaziale u 25 d'ottobre, malgradu avè scontru una fuga di refrigerante è prublemi di implementazione parziale di vele solari. A missione di 7 ore è 41 minuti implicava cumpetenze impurtanti cum'è l'ispezione di u radiatore di u modulu Nauka è a liberazione di un nanosatellite.

Durante a caminata spaziale, Kononenko è Chub anu inspeccionatu cù cura è fotografiatu un radiatore di salvezza esternu nantu à u modulu Nauka. Isolanu u radiatore da u sistema di rinfrescante, ma durante l'ispezione, una bolla di refrigerante hè stata liberata in u situ di fuga. I cosmonauti dedicati anu da asciugà i so vestiti prima di cuntinuà cù a missione.

In più di l'ispezione di u radiatore, i cosmonauti anu liberatu un nanosatellite per pruvà a tecnulugia di vela solare. In ogni casu, a vela solare di u nanosatellite ùn hè micca stata cumpletamente implementata. I cosmonauti anu stallatu ancu un sistema di cumunicazione di radar sinteticu, ancu s'ellu unu di i pannelli di u sistema di radar ùn puderia micca esse implementatu cumplettamente durante a caminata spaziale.

Dopu à a camminata spaziale, Kononenko è Chub anu seguitu e prucedure post-passeggiata spaziale, inspeccionendu i so vestiti è l'arnesi per ogni segnu di refrigerante è sguassate quantu necessariu. Questa precaution hà per scopu di minimizzà l'intruduzioni di contaminanti in l'ambiente di a stazione spaziale. L'atmosfera à l'internu di a stazione serà sottumessa à una filtrazione supplementaria per caccià ogni traccia di contaminante restante.

Malgradu i sfidi affrontati durante a caminata spaziale, a missione hè stata cunsiderata un successu. Oleg Kononenko, cù un totale di sei passeggiate spaziali sottu u so cinturione, hà dimustratu a so cumpetenza, mentre chì Nikolai Chub hà finitu a so prima camminata spaziale. Questa missione hà marcatu a 268th spacewalk dedicata à l'assemblea, u mantenimentu è l'aghjurnamenti di a stazione spaziale.

A prossima camminata spaziale prevista per u luni 30 d'ottobre implica l'astronauti di a NASA Loral O'Hara è Jasmin Moghbeli. Cunduceranu una camminata spaziale per caccià una scatula elettronica difettosa da un supportu di l'antenna di cumunicazione è rimpiazzà unu di i dodici Assemblaggi di Cuscinetti Trundle nantu à u portu Truss Solar Alpha Rotary Joint.

S & P

1. Chì eranu i travaglii primari cumpleti durante u spaziu di Roscosmos ?

Duranti u spacewalk, i cosmonauti di Roscosmos anu inspeccionatu u radiatore di u modulu Nauka, liberatu un nanosatellite per pruvà a tecnulugia di vela solare, è installatu un sistema di cumunicazione di radar sinteticu.

2. A vela solare di u nanosatellite hè stata cumpletamente implementata durante a caminata spaziale ?

Innò, a vela solare di u nanosatellite hà fiascatu à implementà cumplettamente in quantu e camere puderanu seguità a so partenza da a stazione.

3. Cumu i cosmonauti assicuravanu chì l'ambienti di a stazione spaziale restava pulita ?

Dopu à a camminata spaziale, i cosmonauti anu seguitu e prucedure post-passeggiata spaziale, inspeccionendu i so vestiti è l'arnesi per qualsiasi residu di refrigerante è sguassate cum'è necessariu. A filtrazione supplementaria serà ancu aduprata in a stazione spaziale per caccià ogni traccia di contaminanti rimanenti.

4. Chì hè u scopu di a prossima caminata spaziale chì implica l'astronauti di a NASA ?

A prossima camminata spaziale implicarà a rimuzione di una scatula elettronica difettosa da un supportu di l'antenna di cumunicazione è a sostituzione di una di e dodici Assemblage di Cuscinetti Trundle nantu à u portu Truss Solar Alpha Rotary Joint.