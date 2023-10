Stunning Image rivela tracce stellari à l'Osservatoriu Paranal di l'ESO

L'Osservatoriu Europeu Meridionale (ESO) hà spartutu una nova maghjina mozzafiata chì cattura i tracce fascinanti di stelle à traversu u celu di notte. Scattata à l'Osservatoriu Paranal di l'ESO in u Desertu di Atacama chilenu, a foto mostra a bellezza di a fotografia di longa esposizione.

L'Osservatoriu Paranal hè a casa di u Very Large Telescope (VLT), chì comprende quattru Telescopi Unità è quattru Telescopi Ausiliari. In u primu pianu di l'imaghjini, si pò vede un telescopiu ausiliariu più chjucu è mobile. L'astrònomi anu utilizatu una tecnica d'esposizione longa per fotografà u celu notturnu annantu à parechje ore, risultatu in un stupente effettu trascinante induve a luce stella pare formate archi sopra i telescopi di l'osservatoriu.

In l'imaghjini, si ponu vede dui laser aranciu brillanti chì emananu da unu di i Telescopi Unità. Questi laser, cunnisciuti cum'è stelle di guida laser, sò indispensabili per corregge a distorsione di a luce stellare causata da l'atmosfera turbulenta di a Terra. Eccitanti atomi di sodiu in a capa superiore di l'atmosfera, i laser creanu stelle artificiali chì servenu cum'è punti di riferimentu per i telescopi in terra. Questu permette à l'astrònomu di cumpensà a turbulenza atmosferica è uttene imagine più nitide di u celu.

I funzionari di l'ESO spieganu chì i raghji laser sò diretti in direzzione opposta per via di a longa durata di l'esposizione, durante a quale u telescopiu hè statu riposizionatu per osservà diversi miri in u celu. I laser utilizati furnisce una putenza impressionante di 22 watt, circa 4000 volte a putenza massima di un puntatore laser.

A nova maghjina serve cum'è un ricordu di a rotazione constante di a Terra intornu à u so assi. Mentre chì generalmente percevemu e stelle cum'è punti individuali di luce, i chjassi di stelle illustrati quì catturanu u muvimentu di rotazione di u celu relative à u sfondate di stelle.

In cunclusioni, l'imaghjini di l'Osservatoriu Paranal di l'ESO offre un sguardu captivante di a bellezza fascinante di u celu di notte. Attraversu l'usu di a fotografia di longa esposizione è di e stelle di guida laser, l'astrònomu naviganu in l'atmosfera turbulenta di a Terra per catturà imaghjini più chiare è più nitide di u nostru circondu celeste.

Fonti:

- Osservatoriu Europeu Sudu (ESO)

- Dichjarazione di i funzionari di l'ESO