L'anelli di l'arburi antichi revelanu l'evidenza di a tempesta solare più forte di sempre

Un studiu recente guidatu da Edouard Bard da u Collège de France hà scupertu evidenza di quale puderia esse a tempesta di radiazione solare più putente mai rilevata. U gruppu di ricerca hà analizatu i livelli di carbonu-14 in i pini enterrati è verificatu a fonte cù l'isotopi di berilliu-10 truvati in i core di ghiaccio di Groenlandia. Questi anelli di l'arburu furnisce una insight preziosa nantu à u cumpurtamentu di u Sole in u passatu distante.

U spike in i livelli di carbonu-14 scupertu in i pini intarrati suggerisce l'esistenza di una tempesta di radiazione solare senza precedente. E tempeste di radiazione solare sò causate da i flares solari è l'ejections di massa coronale. Dunque, a tempesta intensa di radiazione solare indica l'occurrence di l'avvenimentu di u tempu spaziale più forte documentatu finu à a data.

In più di sta scuperta significativa, i circadori anu identificatu ancu un altru avvenimentu in i so dati di l'arburu. Questu avvenimentu, ancu s'ellu ùn hè micca cusì estremu cum'è u spike di 14,300 anni, durò circa 100 anni da 14,000 à 13,900 anni fà. A squadra teoriza chì questu avvenimentu rapprisenta un minimu estremu in l'attività solare, simili à u minimu di Maunder osservatu in u 17u seculu.

L'aumentu di i livelli di carbonu-14 durante questi periodi si crede chì hè u risultatu di un campu magneticu sulari menu attivu, chì permettenu più raghji cosmici galattici d'alta energia in u sistema solare. Quandu sti raghji còsmici interagiscenu cù l'atmosfera di a Terra, causanu reazzioni simili à i raghji cosmici solari.

Stu studiu mette in risaltu l'impurtanza d'utilizà e dati di l'anellu di l'arburu in cungiunzione cù i nuclei di ghiacciu per acquistà una megliu comprensione di l'attività solare in tutta a storia. Ancu s'è e misurazioni strumentali dirette di l'attività solare sò dispunibuli solu da u 17u seculu, l'anelli di l'arburi è i nuclei di ghiacciu furnisce un insight preziosu di u cumpurtamentu di u Sole in u passatu più distante.

Fonti:

- Comunicatu di stampa di l'Università di Leeds

– Studi guidati da Edouard Bard da u Collège de France