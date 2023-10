I ricercatori anu finalmente risoltu u misteru daretu à a fisica di u ronrone di un gattu. Cuntrariu di e credenze precedenti, pare chì i misgi pruducianu u so sonu purring calmante utilizendu una tecnica simile à a frittura vocale, chì hè spessu assuciata cù voci croaky in l'omu.

Dapoi anni, i scientisti sò stati perplessi da cumu i misgi, malgradu a so piccula dimensione, sò capaci di pruduce purrs cusì profondi è risonanti. Di genere, solu l'animali cù cordi vocali più longu, cum'è l'elefanti, ponu creà soni simili. A teoria prevalenti suggeria chì i misgi avianu un mecanismu unicu chì implica a cuntrazione ciclica è a rilassazione di i musculi in i so scatuli di voce, chì necessitanu un input neurale constante da u cervellu.

Tuttavia, un studiu recente guidatu da u Dr Christian Herbst à l'Università di Viena hà revelatu una spiegazione diversa. I circadori anu realizatu esperimenti nantu à e corde vocali di ottu misgi chì sò stati eutanasiati per via di una malatia terminale. Pinchendu e corde vocali di i misgi è passendu l'aria umida per elli, i circadori anu sappiutu simulà u mecanismu chì l'omu utilizanu per parlà è pruduce fritte vocali. Notevolmente, sta manipulazione hà risultatu in oscillazioni o ronroni autosostenuti da tutte e scatuli di voce, chì indicanu chì u ronrone ùn hà micca bisognu di un input constante da u cervellu.

Ulteriori analisi anu scupertu massi di tissutu fibru in i cordi vocali, chì ponu cuntà a capacità di i misgi di pruduce soni di bassa frequenza trà 20-30 Hz. Tali frequenzi sò ancu più bassi di i soni bassi più bassi pruduciuti da e voci umane. Strutture simili sò state truvate ancu in i misgi ruganti cum'è leoni è tigri.

Precedentemente, a teoria dominante suggeria chì i misgi anu utilizatu un mecanismu in u quale u so cervellu hà mandatu scontri rapidi è cuntinui di signali à i musculi di a gola, chì li fece cuntrari 30 volte per seconda è pruduce un sonu di ronrone. In ogni casu, u novu studiu prupone a frittura vocale cum'è una spiegazione alternativa.

In cunclusione, u ronrone di i misgi pare esse dipendente da un mecanismu sfarente di quellu presumitu prima. Capisce cumu i misgi pruducianu i so furia ùn solu mette in luce a cumunicazione felina, ma furnisce ancu insights preziosi nantu à e capacità acustiche di diverse spezie animali.

