In un studiu recente, l'astrònomu anu utilizatu dati da u telescopiu spaziale James Webb (JWST) per spiegà a relazione trà i buchi neri supermassivi (SMBH) è e so galassie ospitanti in alte rotture rosse. Questi SMBH distanti, di l'universu precoce furniscenu insights in a furmazione è a crescita di queste bestie cosmiche.

Una di e dumande chjave per capiscenu i SMBH hè a so origine. L'astrònomi sò sempre discutendu se sti buchi neri si formanu da resti di massa bassa di stelle massive o per u colapsu di i buchi neri di colapsu direttu più pesante. A scuperta di un SMBH "over-massive" cù JWST suggerisce a pussibilità di una origine pesante di sementi, ma più studii basati nantu à a pupulazione sò necessarii per cunfirmà questu.

Un altru puzzicheghju hè a stretta correlazione trà a massa di u SMBH è a massa stellare di a galaxia ospitante. Sta correlazione hè osservata in i sistemi vicini, ma studià lu in high-redshift hè statu sfida per via di a luminosità di i SMBH accreting paragunatu à e so galassie ospiti. In ogni casu, cù a sensibilità di JWST, l'astrònomu sò avà capaci di studià sta rilazioni à alte rotture.

L'autori di stu studiu anu compilatu una mostra di 23 SMBH high-redshift da i dati JWST. Ogni fonte hè stata scelta nantu à a prisenza di una linea Hα larga, chì indica a prisenza di un SMBH accreting. I risultati anu dimustratu chì a relazione trà a massa SMBH è a massa di a galassia à l'alti cambiamenti di rossu hè significativamente sfarente da a relazione lucale.

Impurtante, i buchi neri high-redshift si trovanu assai più massicci paragunatu à e so galassie ospitanti cà ciò chì hè osservatu in l'universu lucale. Questa scuperta sfida a nostra comprensione attuale di a coevoluzione di SMBH è di e so galassie ospitanti.

L'implicazioni di sta relazione high-redshift sò significativu. Suggerisce chì ci sò più SMBH à turni rossi elevati di ciò chì era previstu prima. U studiu mette in risaltu ancu u putenziale di galassie ospiti relativamente chjuche per accoglie SMBH massivi, chì ponu esse vistu da JWST.

Sta ricerca furnisce novi insights in a furmazione è a crescita di i buchi neri supermassivi è a so relazione cù e so galassie ospitanti. Apertura strade per più studii per capisce megliu l'urighjini di sti bestie cosmiche è a so influenza nantu à l'evoluzione di e galaxie.

Fonti:

– Fabio Pacucci, Bao Nguyen, Stefano Carniani, Roberto Maiolino, Xiaohui Fan. JWST CEERS & JADES Galaxies Active à z = 4 − 7 Violate a Relazione MBH− Mgal Local à > 3σ: Implicazioni per i Buchi Neri di Massa Bassa è Modelli di Semina. Inviatu à ApJL.