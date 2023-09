L'Astronomi scopre un novu mètudu per misurà a rata di espansione di l'Universu

L'astrònomi anu longu pruvatu à capisce u ritmu à quale l'Universu hè in espansione, ma anu scontru una discrepanza maiò in e so misurazioni. U metudu direttu di misurà u ritmu di espansione osservendu cumu l'uggetti parevanu retrocede da noi constantemente dà risultati circa 9% più altu di i valori ottenuti da studià i signali di l'Universu iniziale. Questa discrepanza hà suscitatu preoccupazioni è hà purtatu à una rivalutazione di a nostra cunniscenza di l'Universu.

Per superà stu prublema, i scientisti anu cercatu novi modi per misurà a rata di espansione cù più precisione. Una suluzione potenziale implica studià "candele standard" cum'è supernovae di tipu Ia, chì anu cunnisciute proprietà intrinseche. Tuttavia, osservà questi avvenimenti rari à distanzi estremi hè statu una sfida.

Fortunatamente, un avanzatu hè statu fattu. U duttore Brenda Frye è a so squadra anu scupertu pocu tempu una supernova di tipu Ia chì pareva triplicata in una lente gravitazionale creata da un cluster galaxy in primu pianu. Questa osservazione unica offre a pussibilità di misurà a rata di espansione più precisamente chè mai.

Supernovae di tipu Ia sò particularmente utili per a misurazione di distanza per via di a so luminosità è di e proprietà standard. Analizendu a curva di luce di una supernova di tipu Ia è determinendu u so redshift, l'astrònomu ponu determinà a so distanza è l'utilizanu per misurà direttamente a rata di espansione.

A lente gravitazionale, a curvatura di a luce da a presenza di una massa di primu pianu, pò furnisce ancu dati più preziosi. Quandu un ughjettu massivu di primu pianu ingrandisce una galassia di fondo per lensing, e misurazioni di u ritardu di u tempu gravitazionale di qualsiasi avvenimenti transitori in l'imaghjini lenti ponu esse aduprate per stimà a rata di espansione.

A scuperta di una lente gravitazionale forte chì magnifica una regione chì cuntene galassie distanti, massive è formanti stellari hè una grande prumessa per capisce a rata di espansione di l'Universu. Ulteriori osservazioni è misurazioni cù u tempu ponu furnisce insights cruciali in questu aspettu fundamentale di a cosmologia.

Fonte: Scientific American, Space.com