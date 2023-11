L'exoplanets sò diventati u discorsu di a cità in i tempi ricenti, soprattuttu quandu aghjustemu un pezzu di u telescopiu spaziale James Webb (JWST) à u mischju. L'incredibile hè chì avemu scupertu veramente un numeru stupente di esopianeti - un enorme 5,539, cù più cunfirmati ogni ghjornu! Quale averia pensatu chì u primu exoplanet hè statu scupertu in u 1992 è avà sapemu di più di cinque è mezzo MIL pianeti chì orbitanu altri sistemi stellari ?

Recentemente, una squadra di astronomi intrepidi hà pigliatu un sguardu più attentu à un exoplaneta intrigante chjamatu WASP-107b utilizendu u putente JWST. Stu exoplaneta gassu, simile in massa à Nettuno, ma cù un diametru più paragunabile à Jupiter, si trova in a custellazione di a Vergine, à circa 200 anni luce da noi. Ciò chì u distingue hè a so rarità - una atmosfera fluffy assai sfarente di quelli in u nostru Sistema Solare.

Grazie à l'instrumentu Mid-Infrared (MIRI) à bordu di u JWST, a squadra hà sappiutu sfondà in i misteri di l'atmosfera di WASP-107b. L'atmosfera sottile e soffice di stu exoplaneta esoticu hà permessu à i fotoni di a so stella ospite di penetrà più, rivelando dettagli intriganti. I circadori anu scupertu evidenza di vapore d'acqua, di diossidu di sulfuru, è ancu nuvole cumposti da particelle di silicate minuscule - i cumpunenti principali di a sabbia. Hè fascinante di nutà chì questi nuvuli nantu à WASP-107b sottumettenu un ciculu constante di pioggia, evaporazione è riformazione per via di e temperature estreme di circa 500 gradi.

Curiosamente, a squadra hà ancu fattu una scuperta sorprendente - l'absenza di metanu in l'atmosfera di l'exoplaneta. Questa scuperta suggerisce chì l'atmosfera puderia esse più calda di ciò chì si pensava inizialmente. I studii realizati nantu à WASP-107b svelanu a natura cumplessa di l'atmosfera di l'exoplanet è mette in luce l'interazzione chimica intricata chì si verificanu in mondi alieni.

U telescopiu spaziale James Webb, assuciatu cù u straordinariu strumentu MIRI, rivoluziona a nostra cunniscenza di l'exoplanets è l'evoluzione planetaria. Senza sti tecnulugii d'avanguardia, resteremu in u bughju nantu à a diversità stupente è cumplessità prisente in l'atmosfera di mondi distanti.

Q: Chì sò l'exoplanets?

A: L'esopianeti sò pianeti chì orbitanu stelle altru da u nostru Sole.

Q: Quanti exoplanets sò stati scuperti?

A: Più di 5,539 esopianeti sò stati identificati finu à avà.

Q: Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?

A: U telescopiu spaziale James Webb (JWST) hè un putente osservatori spaziale cuncepitu per studià l'universu è spiegà exoplanets.

Q: Cosa hè MIRI?

A: U Mid-Infrared Instrument (MIRI) hè unu di i strumenti scientifichi à bordu di u James Webb Space Telescope, adattatu per osservà a luce infrared emessa da l'uggetti celesti.