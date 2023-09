Juno di a NASA cattura una splendida immagine di Jupiter è a luna vulcanica Io

A nave spaziale Juno di a NASA, chì orbita Jupiter dapoi più di sette anni, hà recentemente catturatu una maghjina captivante di u giant gassu à fiancu à a so luna vulcanica, Io. L'imaghjina hè stata presa durante u 53esimu flyby vicinu di Ghjupiteru u 31 di lugliu.

L'imaghjina, trattata da u scientist citadinu Alain Mirón Velázquez utilizendu i dati crudi di JunoCam, mostra u cuntrastu, u culore è a nitidezza di i dui corpi celesti. Juno era à circa 51,770 chilometri di distanza da Io è 395,000 chilometri sopra a cime di a nuvola di Jupiter à u mumentu chì l'imaghjina hè stata presa. Questu marca u scontru più vicinu trà Juno è Io finu à avà, cù flybys più vicinu previsti per più tardi questu annu è in 2024.

Io, cum'è a più interna di e grande lune di Jupiter, sperimenta forze gravitazionali immense da Giove è e so lune surelle Europa è Ganimede. Questa tirata gravitazionale porta à l'allungamentu constantu è squeezing di a luna, chì cuntribuisce à a so attività vulcanica alta. Io hè cunsideratu u corpu più vulcanicamente attivu in tuttu u sistema solare, chì accoglie centinaie di vulcani è laghi di lava di silicate fusa nantu à a so superficia.

In i futuri flybys vicinu à Io, i scientisti di u Southwest Research Institute (SwRI) utilizanu i telescopi Hubble è James Webb per osservà simultaneamente a luna Joviana da una distanza. Queste osservazioni furnisceranu insights preziosi nantu à i prucessi vulcanici di Io è aiutanu à approfondisce a nostra cunniscenza di stu intrigante corpu celeste.

Fonte: NASA

Definizione:

- Nave spaziale Juno: A nave spaziale lanciata da a NASA in u 2011 cù a missione di studià a cumpusizioni di Jupiter, u campu di gravità, u campu magneticu è a magnetosfera polare.

– Io: Una di e più grandi lune di Jupiter cunnisciuta per a so intensa attività vulcanica è e caratteristiche geologiche uniche.

- Jupiter: U più grande pianeta di u nostru sistema solare, cunnisciutu per e so timpeste culurite, cumprese u so iconicu Great Red Spot.

- Scientist citadinu: Un individuu chì participa à a ricerca scientifica è à l'analisi di dati, spessu utilizendu dati dispunibuli publicamente o cuntribuiscenu à prughjetti di ricerca cum'è un scientist non prufessiunale.