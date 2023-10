I pianeti simili à Jupiter puderianu esse cumuni attornu à e stelle simili à u sole

Un studiu recente suggerisce chì i pianeti simili à Jupiter ponu esse un avvenimentu frequente in u spaziu interplanetari vicinu à u nostru sistema solare, in particulare intornu à stelle simili à u nostru sole. Se sta ipotesi hè cunfirmata, indicà chì l'architettura di u nostru sistema sulari ùn hè micca raru cum'è cridutu prima.

Nanzu, ci era dui teorii principali nantu à l'ambienti in quale u nostru sistema solare hè furmatu. Una teoria prupone chì una splusione di supernova vicinu hà risultatu in un ambiente riccu di metalli, chì hà cuntribuitu metalli pisanti à u nostru sistema solare ghjovanu. L'altra teoria suggeria chì u nostru sole hè furmatu da una nuvola moleculare di gasu è polvera in un ambiente di bassa densità.

In ogni casu, a scuperta di giganti di gasu cum'è Jupiter trà l'altri stelle simili à u sole in u cosmosu vicinu furnisce un novu sustegnu per l'ultima teoria. Raffaele Gratton, l'autore principale di u studiu, spiega chì studii più estensivi in ​​u futuru puderanu chiarificà più l'urighjini di u nostru sistema solare.

Per arrivà à sti cunclusioni, Gratton è i so culleghi anu analizatu e dati da u β Pic Moving Group (BPMG), un gruppu di stelle vicinu. Circa 30 di sti stelle, chì sò 0.8 volte più massivi di u sole, sò prubabilmente ospitu pianeti simili à Jupiter in orbite stabili. Stu scupertu hè sorprendente postu chì sti stelle sò solu 20 milioni d'anni, assai più ghjovani di u nostru sole.

Studià sti pianeti hè sfida perchè orbitanu e so stelle à grande distanza, pigghiannu decennii per compie una orbita. Per detectà sti pianeti, i telescopi anu da cullà e dati per parechji dicennii per osservà un transitu, chì si faci quandu un pianeta attraversà davanti à a so stella.

Ancu s'ellu ci sò sempre difficultà à scopre certi tipi di pianeti fora di u nostru sistema sulari, u studiu enfatiza u prugressu fattu in l'identificazione di pianeti massivi simili à Jupiter. A ricerca, publicata in a rivista Nature Communications, mette una nova luce nantu à a furmazione di sistemi planetarii intornu à stelle simili à u sole.

Fonti:

- "I pianeti simili à Jupiter ponu esse cumuni attornu a stelle simili à u sole, studia mostra" - Space.com

- Studiu publicatu in Nature Communications