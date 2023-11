Investisce in u futuru: a nave spaziale Juice di l'ESA si prepara per a missione Jupiter

A nave spaziale Juice di l'ESA hà recentemente compie una manuvra critica per allineà si per una assistenza di gravità Terra-Luna in 2024, cum'è parte di u so ambiziosu viaghju di ottu anni per studià Jupiter. Sta manuvra, chì durò 43 minuti è hà utilizatu quasi u 10% di a riserva di carburante di a nave spaziale, marca u primu passu in una trajectoria efficiente di carburante chì include altri flybys planetari prima di a so ghjunta in u sistema di Jupiter in 2031.

A cuntrariu di e missioni tradiziunali à giganti di gas distanti cum'è Jupiter, chì avaristi bisognu di una quantità enorme di carburante per superà l'attrazione gravitazionale di u Sole, Juice face usu di manuvre d'assistenza di gravità per guadagnà energia. Swinging through the gravitational fields of different planets, Juice pò maximizà a so energia senza confià solu in u almacenamentu di carburante.

Unu di i cumpunenti più passiunanti di a missione imminente di Juice hè l'assistenza di doppia gravità Terra-Luna in 2024. Tuttavia, per sta manuvra per esse successu, u timing precisu, a vitezza è a direzzione sò cruciali. A manuvra recente realizata da u mutore principale di Juice, cunsumendu una quantità significativa di carburante, era destinata à allineà a nave spaziale per questu scontru criticu.

Investendu una parte sustanziale di a so riserva di carburante avà, Juice hà per scopu di riduce a necessità di più usu di u mutore principale finu à ghjunghje à Jupiter in u 2031. Picculi aghjustamenti di trajectoria ponu esse fatti cù i propulsori più chjuchi di a nave spaziale durante u viaghju. Stu approcciu di risparmiu di carburante permette à Juice di purtà una gamma di strumenti scientifichi, rinfurzendu e so capacità per studià e lune di Jupiter è furnisce dati scientifichi preziosi.

In attesa di u so appuntamentu di Jupiter, Juice farà osservazioni scientifiche à l'avvicinamentu di a so destinazione. A nave spaziale farà un flyby di Ganimede, una di e lune di Jupiter, pocu ore prima di entre in l'orbita di Jupiter. Per sintonizà a so energia orbitale, Juice utilizerà ancu i flybys supplementari di l'aiutu di gravità di Ganimede una volta in u sistema Jovianu.

U futuru pare promettente per a nave spaziale Juice di l'ESA, postu chì si imbarca in una missione senza precedente per sbloccare i misteri di Jupiter è e so lune captivanti. Cù una pianificazione attenta è un usu strategicu di carburante, Juice hè pronta à furnisce scuperte scientifiche rivoluzionarie durante a so permanenza estesa in u sistema di Jupiter.

FAQ

1. Cumu travaglia a manuvra di gravità-assist?

Una manuvra d'assistenza di gravità implica l'usu di l'attrazione gravitazionale di un pianeta per guadagnà velocità è energia. Cronendu currettamente u flyby è aghjustendu a trajectoria, a nave spaziale pò prufittà di sta spinta di gravità per cunservà u carburante è ottene l'orbite desiderate.

2. Perchè ci vole tantu tempu à Jupiter per ghjunghje à Jupiter ?

U viaghju à Jupiter ùn hè micca solu dipende da a distanza trà a Terra è Jupiter, ma ancu di superà l'attrazione gravitazionale massiva di u Sole. E maneuvre d'assistenza di gravità aiutanu a nave spaziale cum'è Juice à accumulà l'energia necessaria per navigà in e vaste distanze di u Sistema Solare in modu efficiente.

3. Cumu Juice studiarà e lune di Jupiter ?

Una volta Juice ghjunghje in u sistema di Jupiter, cunducerà l'osservazioni ravvicinate di u pianeta di gasu giganti è di e so trè lune grandi cù l'oceani: Ganimede, Callisto è Europa. Studiendu a natura è l'abitabilità potenziale di queste lune, i scientisti speranu di acquistà insights in a furmazione è l'evoluzione di i sistemi planetarii.

4. Chì ghjè u significatu di l'assistenza gravità Terra-Luna ?

L'assistenza di gravità Terra-Luna permette à Juice di guadagnà un impulsu extra in l'allineamentu di a velocità è di a trajectoria, mettendu a nave spaziale nantu à a strada ghjusta per u so scontru cù Jupiter. Questa manuvra maximizeghja l'efficienza di l'usu di carburante di a nave spaziale è a prepara per i successivi flybys planetarii.