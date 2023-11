A nave spaziale Juice di l'ESA hà subitu recentemente una manuvra significativa cum'è parte di u so viaghju di ottu anni versu u sistema di Jupiter. Utilizendu u so mutore principale, a nave spaziale hà aghjustatu a so orbita intornu à u sole per pusizioni per un assistitu di gravità doppia Terra-luna l'estiu prossimu, una prima manuvra di u so tipu. Sta manuvra cunsuma quasi 10% di a riserva di carburante di a nave spaziale è rapprisenta a prima tappa di una manuvra in dui parti chì pò esse l'ultima volta chì u mutore principale di Juice hè adupratu finu à a so ghjunta in u sistema di Jupiter in u 2031.

Jupiter, l'abbreviazione di Jupiter Icy Moons Explorer, hè stata lanciata da l'ESA da u portu spaziale in Guyana Francese in April 2023. A missione di a nave spaziale hè di fà osservazioni dettagliate di Jupiter è di e so trè lune grandi: Ganimede, Callisto è Europa. Tuttavia, Juice ùn principiarà a so investigazione di u sistema Jupiter finu à u 2031, quandu finalmente ghjunghje. U longu viaghju à Jupiter ùn hè micca solu per via di a distanza trà a Terra è u giant gasu, ma ancu per a necessità di superà l'attrazione gravitazionale significativa di u sole.

E missioni à pianeti distanti, cum'è Juice, impieganu manuvre d'assistenza di gravità per cunservà u carburante. Queste manuvre implicanu swinging through the gravitational fields of diversi pianeti per guadagnà energia. U primu impulso di Juice vene da un flyby di a luna in Aostu 2024, seguitu da un flyby di a Terra. Per maximizà questi assistenzi di gravità, Juice deve ghjunghje à u sistema Terra-luna cun timing precisu, velocità è direzzione. A manuvra recente, chì hà cunsumatu 363 kg di carburante, era cruciale per allineà a trajectoria di Juice per i prossimi flybys.

U successu cumpletu di e duie tappe di sta manuvra significa chì u mutore principalu di Juice ùn hè micca necessariu di novu finu à ch'ellu entre in l'orbita intornu à Jupiter in 2031. Per aghjustamenti di trajectoria minore intantu, Juice s'appoghjanu nantu à i so propulsori più chjuchi. Duranti u so viaghju à Jupiter, a nave spaziale serà cumpletamente equipata di strumenti scientifichi, perchè ùn hà micca bisognu di usà di novu u so mutore principale, riducendu i bisogni di carburante generale.

L'esplorazione di Jupiter di u sistema di Jupiter hè una grande prumessa per svelà i sicreti di questi intriganti corpi celesti. Approfittendu di manuvre uniche di assistenza di gravità è di brussioni strategiche di i mutori, a nave spaziale Juice di l'ESA apre a strada per scuperte rivoluzionarie in l'anni à vene.

FAQ:

Q: Quantu tempu ci vole à Jupiter per ghjunghje à Jupiter ?

A: Juice hè previstu di ghjunghje in u sistema di Jupiter in u 2031, circa ottu anni dopu u so lanciu.

Q: Perchè Juice hà bisognu di una manuvra di assistenza di gravità?

A: I manuvri di l'assistenza di gravità permettenu à a nave spaziale di cunservà u carburante utilizendu l'attrazione gravitazionale di i pianeti per guadagnà velocità è aghjustà a so trajectoria.

Q: Chì studiarà Juice durante a so missione in Jupiter?

A: Juice si focalizeghja nantu à l'osservazioni dettagliate di Jupiter è e so trè grandi lune: Ganimede, Callisto è Europa, cun un enfasi particulari nantu à studià a so natura è l'abitabilità potenziale.

Q: Chì ghjè u scopu di a manuvra recente realizata da Juice ?

A: A manuvra era necessaria per allineà a trajectoria di Juice per un assistitu di doppia gravità Terra-luna l'estiu prossimu, chì furnisce un impulsu significativu à a velocità di a nave spaziale.

Q: Cumu Juice gestisce l'aghjustamenti di a trajectoria durante u so viaghju à Jupiter?

A: Juice s'appoghja principalmente nantu à i so propulsori più chjuchi per correzioni di trajectoria minore finu à a so ghjunta à Jupiter in u 2031, dopu avè finitu a combustione finale di u mutore durante l'avvicinamentu à a Terra in Maghju 2024.