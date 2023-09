I vincitori di u Fotografu Astronomicu di l'Annu mostranu e meraviglie di l'Universu

By

I vincitori di u cuncorsu annuale di u Fotografu di l'Astronomia di l'annu, ospitatu da u Royal Observatory Greenwich, sò stati annunziati. A selezzione di ritratti di quist'annu offre un sguardu mozzafiato à l'immensità è a bellezza di u nostru universu. Da nebulose vibranti à vedute stupendenti di i corpi celesti, sti imaghjini catturanu l'aspetti terribili di u spaziu.

Una di l'imaghjini rimarchevuli chì vincìu a categuria Young hè a Running Chicken Nebula, cunnisciutu ancu IC2944. Sbuchjata di culori è maculata di stelle, sta fotografia captiva i telespettatori cù a so visualizazione vibrante.

Un altru puntu culminante hè a Nebulosa Rosette (NGC 2337), una maghjina assai apprezzata presa da un telescopiu in a cità di Changzhou, Cina. Sta nebulosa, à circa 5,000 anni-luce di distanza, copre un imponente 130 anni-luce di diàmitru.

A Luna piglia ancu u focu in parechje imagine vincitori. Una fotografia assai apprezzata cattura u transitu di a Luna in u celu notturnu, mostrandu i so culori cambianti da un rossu arrugginitu profondu à un giallu biancu luminoso. Un'altra maghjina mostra Marte chì sbircia da daretu à a Luna, creendu un cuntrastu chjappu trà u pianeta rossu è u satellitu di a Terra.

E Pleiadi, cunnisciute ancu cum'è e Sette Sisters, brillanu vibrante in una fotografia di u finalista. Stu cluster prominente di stelle brillanti è blu situatu in a custellazione Taurus pò esse vistu à l'occhiu nudu da a Terra.

A cumpetizione ùn hè micca solu nantu à l'uggetti celesti. Include ancu categurie cum'è Skyscapes è People & Space. Una maghjina vincitore in a categuria Skyscapes cattura grandi sprites chì ghjunghjenu versu e muntagne di l'Himalaya innevate. Sprites sò scarichi elettrichi spettaculari chì si trovanu sopra à i nuvuli di tempesta.

I vincitori in a categuria Pianeti, Comete è Asteroidi mostranu vedute mozzafiate di Venere è Giove. L'imaghjini vincitori in a categuria Our Sun presenta una massiccia flare solare nantu à a superficia di u Sole, mentre chì l'imaghjina vincitrice ritrae u Sole invertitu nantu à coordenate polari, creendu un aspettu ardente unicu.

In a categuria Nostra Luna, l'imaghjina vincitore cattura l'ultima luna piena di u 2022, cù a so corona lunare causata da a diffrazione di a luce di a luna in l'atmosfera di a Terra. L'imaghjini di u finalista mostra u Cratere di Platone, una funzione prominente nantu à a superficia di a Luna.

Queste ritratti vincitori offrenu un sguardu in a grandezza è l'intricatu di u nostru universu. Ci ricordanu di l'immensità chì ci circonda è ispiranu stupente è maravigliate di i misteri di u spaziu.

Fonti:

- Osservatorio Reale di Greenwich