U telescopiu James Webb scopre stupente flussi di jet in Jupiter

U telescopiu James Webb hà ancu stupitu i scientifichi cù a so ultima scuperta - splendide immagini di Jupiter, chì mostranu flussi di jet incredibilmente veloci chì correnu à traversu l'equatore di u gigante di gasu. Clocking in a velocità chì supera i 320 mph (515 kph) è chì copre una distanza di più di 3,000 miglia (4,800 chilometri), questi jet streams offrenu preziosi insights in i prucessi dinamichi chì si verificanu in Jupiter.

L'autore principale di l'studiu, Ricardo Hueso, hà spressu stu stupente à a velocità stupenda di sti jet streams. Anni di surviglianza di i nuvuli è i venti di Jupiter ùn anu micca preparatu circadori per a scala è l'intensità di sti scuperti. Questi venti sò cusì putenti chì, s'elli avianu da esse in a Terra, puderanu devastà rapidamente cità intere.

Publicatu in a stimata rivista Nature Astronomy, sti scuperti recenti indicanu chì i jet streams in Jupiter ponu rivalità cù a forza di l'uragani di Categoria 5 in u nostru pianeta. Questu furnisce una comprensione cruciale di a natura turbulenta di l'atmosfera di Jupiter.

I ricercatori anticipanu chì l'imaghjini cristallini catturati da u telescopiu James Webb approfondiranu a nostra cunniscenza di a furmazione di nuvole è di i mudelli climatichi nantu à Jupiter. Analizendu e dati da timestamps specifichi è infurmazioni relative à u tempu assuciati cù l'osservazioni, i scientisti ponu acquistà insights in a rapida furmazione di sti nuvuli di tempesta.

Jupiter hè cunnisciutu per a so multitùdine di nuvole, nebbia è forti mudelli di ventu. I scientisti predicenu chì questi venti d'alta velocità subiranu cambiamenti significati in i prossimi dui à quattru anni, aghjunghjendu ancu a cumplessità di l'atmosfera di u giant gasu.

In generale, l'ultime scuperte fatte da u Telescopiu James Webb mette in luce a dinamica straordinaria è e forze in ghjocu in l'atmosfera di Jupiter. Sta cunniscenza ritrovata ci porta più vicinu à svelà i misteri di stu gigante gasu captivante.

Fonti:

- Journal d'Astronomia Natura