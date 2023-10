A missione SLIM di JAXA cattura l'imaghjini di a Luna da Unique Vantage Point

A missione SLIM di JAXA, destinata à eseguisce un atterrissimu di precisione nantu à a superficia lunare, hà catturatu cù successu una maghjina di a Luna da un puntu di vista chì ùn pò micca esse vistu da a Terra. L'imaghjina hè stata presa à una distanza di circa 7,000 45 chilometri da a Luna, solu XNUMX minuti prima di un swing-by lunare pianificatu. Questa manuvra di swing-by permetterà à a nave spaziale di rientra in l'orbita lunare cù più precisione in circa trè mesi.

A cuntrariu di l'atterristori lunari precedenti, chì miravanu à e regioni di atterraggio di chilometri quadrati, SLIM hè stallatu per atterri in una zona assai più chjuca chì misura solu 100 metri di larghezza. Hè per quessa chì hà guadagnatu u soprannomu "Moon Sniper". In casu di successu, SLIM diventerà a prima nave spaziale per dimustrà un atterrissimu di precisione nantu à a superficia lunare. U situ di sbarcu di destinazione hè situatu nantu à i pendii di un cratere d'impattu frescu vicinu à u cratere d'impattu Shioli più grande, chì hè vicinu à u Mari di Nectar nantu à u latu lunare vicinu.

In l'imaghjini catturati da SLIM, u locu d'atterrissimu pò esse vistu ghjustu sottu à l'equatore lunare. Tuttavia, per via di a compressione di l'imaghjini, a Luna appare sfocata. A manuvra di swing-by, in u quale una nave spaziale passa da un ughjettu celeste senza una deviazione significativa in a trajectoria, hè stata fatta u 4 ottobre di u 2023, à una distanza da a Luna. Duranti u so avvicinamentu più vicinu, SLIM era à una altitudine di 4,992 chilometri da a Luna, viaghjendu à una vitezza di 1.47 chilometri per seconda relative à a Luna.

Questa manuvra di swing-by hè stata eseguita circa una settimana dopu à l'iniezione translunar brusgiata, chì spinse a nave spaziale versu l'orbita lunare. A missione di SLIM hà u scopu di rivoluzionari l'atterrissimu lunare ottenendu un atterrissimu straordinariamente precisu nantu à a superficia lunare. Cù e so capacità uniche è determinazione, SLIM hè pronta à fà a storia mentre mette u pede nantu à i pendii di u cratere d'impattu di destinazione.

Fonti:

- JAXA (Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone)

- Creditu di l'Image: JAXA