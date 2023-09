L'atterraggio lunare SLIM di u Giappone implementa un minuscule esploratore lunare

U ricenti lanciu di u Giappone di l'atterrissimu lunare SLIM includeva un esploratore lunare unicu chjamatu Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2). Ispiratu da i ghjoculi di i zitelli, LEV-2 hè una piccula sfera metallica di a dimensione di una bola di tennis. Una volta nantu à a luna, si staccarà da l'atterrissimu SLIM è trasfurmerà e so duie mità per navigà in a superficia lunare. SLIM, o Smart Lander per Investigating Moon, hè a prima dimostrazione di atterraggio lunare dolce di u Giappone è hè stata lanciata à fiancu à u satellitu XRISM à raghji X à bordu di un razzo H-2A.

SLIM hè una nave spaziale compatta chì misura menu di 9 piedi di larghezza è passerà i prossimi mesi à ghjunghje l'orbita lunare. Dopu questu, hà da inspeccionà u so situ di sbarcu in u cratere Shioli di a luna per un mese. Se tuttu va cum'è previstu, LEV-2 liberarà da l'atterrissimu è cumincià à rotulà per catturà l'imaghjini di u situ di sbarcu è u so circondu. LEV-2 hè equipatu di duie camere è un stabilizzatore per aiutà a navigazione, trasmettendu dati à a Terra attraversu LEV-1, una altra sonda chì accumpagna SLIM.

U disignu di LEV-2 hè statu un sforzu di cullaburazione trà HIRANO Daichi à JAXA, u fabricatore di ghjoculi Tomy, circadori di l'Università Doshisha è u Gruppu Sony. A meccanica di cambiamentu di forma utilizata in i ghjoculi di i zitelli hè stata implementata per permette à LEV-2 di trasfurmà in modu efficace. Aduttendu tecnulugii di design robusti è sicuri, u numeru di cumpunenti in u veiculu hè statu minimizatu, aumentendu a so affidabilità. Inoltre, e tecnulugii di riduzzione è di riduzzione di pesu anu aiutatu à scuntrà i limiti di dimensione di volà à bordu di l'atterrissimu SLIM.

Stu diminutivu roboball ùn solu serve un scopu scientificu, ma hè ancu destinatu à ispirà i zitelli è favurizà l'interessu in a scienza. A speranza hè chì i zitelli vederanu u LEV-2 è esse ispirati à perseguite sforzi scientifichi.

Definizione:

- Lunar Excursion Vehicle 2 (LEV-2): Una piccula sfera metallica pensata per traversà a superficia lunare è catturà l'imaghjini.

- SLIM: Un'abbreviazione di Smart Lander for Investigating Moon, una nave spaziale pensata per u primu atterraggio lunare dolce di u Giappone.

– Regolith: A strata di materiale scioltu chì copre a roccia solida nantu à a superficia di a luna.

