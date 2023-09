Mitsubishi Heavy Industries lancia XRISM è SLIM nantu à H-IIA F47 Rocket

Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI) hà lanciatu cù successu a missione di spettroscopia di raghji X (XRISM) è u Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) nantu à u H-IIA Launch Vehicle No. 47 (H-IIA F47) da u Tanegashima Space Center. U lanciamentu hè accadutu à 8:42:11 am u 7 di settembre di u 2023, u Giappone Standard Time. E duie missioni si sò separate da u veiculu di lanciamentu cum'è previstu.

XRISM hè una missione significativa guidata da l'agenza spaziale giapponese, JAXA, cuncintrata à studià l'emissioni di raghji X da l'uggetti celesti. U so scopu primariu hè di capisce megliu a struttura è l'evoluzione di l'universu osservendu i raghji X da i buchi neri, stelle di neutroni è clusters di galaxie. XRISM combina l'imaghjini è a spettroscopia per furnisce insights rivoluzionarii in diversi duminii scientifichi.

SLIM, invece, hà u scopu di spiegà a superficia di a Luna è dimustrà e capacità di atterraggio di precisione. Per ottene un altu livellu di precisione in l'atterrissimu lunare, SLIM pò apre a strada per investigazioni scientifiche mirate è piazzamenti sicuri di futuri landers crewed and uncrewed in e zone d'interessu. A missione incorpora tecnulugia avanzata di guida, navigazione è cuntrollu per evità ostaculi durante a discesa.

Le site d'atterrissage prévu par SLIM est la région terrestre de Procellarum KREEP sur la Lune, qui est scientifiquement intéressante grâce à la présence de roches lunaires spécifiques qui offrent des informations sur l'activité volcanique et l'histoire géologique de la Lune. U disignu compactu di SLIM mostra l'enfasi di JAXA in missioni di esplorazione efficaci è intelligenti, servendu cum'è mudellu per future missioni lunari à piccula scala.

In generale, u lanciu successu di XRISM è SLIM marca un avanzu significativu in a capiscitura di l'emissioni di raghji X di l'uggetti celesti è l'esplorazione di a superficia di a Luna cù capacità di atterraggio di precisione.

Definizione:

- XRISM: X-ray Imaging and Spectroscopy Mission, una missione spaziale centrata nantu à studià l'emissioni di raghji X da l'uggetti celesti.

- SLIM: Smart Lander per Investigating Moon, una missione destinata à dimustrà e capacità d'atterrissimu di precisione nantu à a Luna.

- JAXA: Japan Aerospace Exploration Agency, l'agenzia spaziale giapponese rispunsevuli di diverse attività relative à a ricerca aerospaziale, u sviluppu di a tecnulugia è u lanciu di satelliti in orbita.

Fonti:

- Mitsubishi Heavy Industries, Ltd. (MHI)

- Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone (JAXA)