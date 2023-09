U Giappone lancia un missile à a luna in una tentazione di atterri nantu à a superficia lunare

L'Agenzia per l'Esplorazione Aerospaziale Giapponese (JAXA) hà lanciatu cù successu un missile à a luna, cù u scopu di diventà u quintu paese à ottene un atterraggio lunare. U cohettu H-IIA hè partitu da u Tanegashima Space Center dopu parechji ritardi per via di e cundizioni climatichi. À bordu di u cohete eranu u Smart Lander for Investigating Moon (SLIM) è a X-ray Imaging and Spectroscopy Mission (XRISM), chì si sò separati cù successu dopu u lanciu.

SLIM, l'atterrisseur lunaire, vise à atterrir avec une précision précise, à moins de 100 mètres de sa cible, au lieu d'un atterrissage général sur la Lune. JAXA spera chì sta manifestazione aprirà e porte per novi metudi di sbarcu in future missioni lunari è potenzialmente in altri pianeti. SLIM hè previstu di ghjunghje à a luna à principiu di 2024 per via di a so strada efficiente in carburante.

In casu di successu, u Giappone si unisce à i Stati Uniti, a Russia, a Cina è l'India cum'è unu di i paesi chì anu sbarcatu nantu à a superficia lunare. L'India hè diventata recentemente u quartu paese à ottene un atterrissimu lunare, in particulare in a regione lunare di u polu sud.

In più di SLIM, a missione XRISM hè stallata per fà l'osservazioni cum'è un osservatori spaziale. Dotatu di un telescopiu, di un imager di raghji X è di u spettrometru, XRISM misurà elementi in stelle è galassie è studià u plasma spaziale. A missione hà u scopu di furnisce dettagli senza precedente nantu à a furmazione di strutture à grande scala formate da corpi celesti.

Questu ùn hè micca u primu tentativu di u Giappone per l'atterrissimu lunare. U paese hà lanciatu prima a missione OMOTENASHI in cullaburazione cù a missione Artemis I di a NASA, ma a cumunicazione hè stata persa, chì porta à u scrubbing di l'operazioni di ricuperazione. Un'altra missione privata di Hakuto-R hà ancu fallutu à sbarcà cù successu.

(Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone, Tanegashima Space Center, SLIM, XRISM, sbarcu lunare, missioni lunari, Luna-25, OMOTENASHI, missione Artemis I, missione Hakuto-R)

Fonti:

- Agenzia di Esplorazione Aerospaziale Giappone (JAXA)

- Getty Images

Nota: l'URL per e fonti sò stati eliminati.