Un novu studiu suggerisce chì u telescopiu spaziale James Webb (JWST) puderia detectà i segni di a nostra civilizazione in a Terra s'ellu ci osservava da un altru sistema di stella in a Via Lattea. Questa scuperta suscita a speranza chì a nave spaziale di punta puderia ancu scopre civiltà aliene mentre esplora mondi distanti.

L'ughjettu primariu di JWST, chì hà lanciatu à a fine di u 2021, hè di svelà i misteri di l'universu iniziale. In ogni casu, unu di i so scopi secundarii hè di analizà l'atmosfera di l'exoplanets in cerca di biosignature, chì sò gasi prudutte da a vita biologica, è technosignatures, chì sò chimichi generati da civilisazioni straniere avanzate.

Per determinà quantu JWST pò detect segni di vita intelligente, i circadori anu realizatu una prova utilizendu a Terra cum'è l'unicu pianeta abitabile è abitatu cunnisciutu in l'universu. Anu manipulatu un spettru di l'atmosfera di a Terra per simulà cumu apparissi à un observatore à parechji anni luce di distanza è anu utilizatu un mudellu di computer per valutà se JWST puderia identificà e biosignature è tecnosignature chjave.

Ancu s'è i risultati di stu studiu ùn sò micca stati sottoposti à peer-review, suggerenu chì JWST puderia detectà marcatori di vita intelligente è micca intelligente in l'atmosfera di a Terra. Basatu nantu à a qualità di u dataset alteratu, chì hè simile à l'osservazioni da u sistema stella TRAPPIST-1, hè prubabile chì JWST puderia detectà a vita o civilisazioni aliene nantu à esopianeti in 40 anni luce di a Terra, è possibbilmente finu à 50 anni luce di distanza. .

I sperti stimanu chì puderia esse circa 4,000 esopianeti à a portata di JWST, chì permette a pussibilità di scopre pianeti abitabili. Tuttavia, detectà a vita in altri pianeti pò esse sfida senza cunniscenze cuntestuali nantu à l'ambiente specificu. E diverse cundizioni è forme di vita alternate o tecnulugii puderanu rende queste signature di vita menu evidenti.

Mentre JWST hà digià fattu scuperte significative nantu à l'exoplanet vicinu à a Terra, cum'è spotting water on exoplanet GJ 1214b è osservà una tempesta di polvera in l'exoplanet VHS 1256 b, a rilevazione di segni di vita in altri pianeti resta cumplessa.

In cunclusioni, u telescopiu spaziale James Webb mostra prumessa in potenzalmentu deteczione di segni di vita intelligente in a Terra è in l'esplorazione di exoplanets per biosignature o technosignatures. Tuttavia, più ricerche è investigazioni seranu necessarie per capisce megliu l'ambienti abitabili di l'esopianeti è interpretà e potenziali segni di vita chì puderanu pussede.

