Un studiu recente realizatu da l'astrònomu chì utilizanu dati da u telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà fattu luce nantu à l'impattu di una stella nantu à l'osservazioni di exoplanets. U focu di u studiu era TRAPPIST-1 b, u pianeta più vicinu à a so stella in u sistema solar TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 hè una stella situata à 40 anni luce di distanza da a Terra, è hè circundatu da sette exoplanets di a dimensione di a Terra.

L'osservazioni anu revelatu chì TRAPPIST-1 b ùn pò micca avè una atmosfera o a so atmosfera pò cuntene molécule pesanti cum'è diossidu di carbonu, chì facenu difficiule di detectà. Tuttavia, u studiu hà ancu evidenziatu l'influenza significativa di a stella stessu nantu à l'osservazioni. A squadra hà enfatizatu chì capisce l'impattu di a stella hè cruciale per l'osservazioni futuri di i pianeti in a zona abitabile, cum'è TRAPPIST-1 d, e, è f.

L'attività stellare è a contaminazione sò stati identificati com'è fatturi chjave in a determinazione di a natura di un exoplaneta. A contaminazione stellare si riferisce à l'effetti di e caratteristiche di a stella, cum'è spots è faculae, nantu à e misurazioni di l'atmosfera di l'exoplanet. I circadori truvaru evidenza convincente di contaminazione stellare in TRAPPIST-1 b è altri pianeti in u sistema. L'attività di a stella pò creà segnali ingannevoli, putenzialmente purtendu à interpretazioni sbagliate di l'atmosfera di l'exoplaneta.

U studiu mette in risaltu l'impurtanza di cunsiderà a contaminazione stellare in a pianificazione di l'osservazioni future di tutti i sistemi esoplanetari, in particulare quelli centrati intornu à stelle nane rosse cum'è TRAPPIST-1. Queste stelle ponu esibisce alti livelli d'attività, cumprese spots è avvenimenti frequenti di flare. I circadori anu ancu nutatu a sfida di mudellà avvenimenti imprevisible cum'è flares stellari, chì ponu influenzà e misurazioni di a luce bluccata da u pianeta.

Mentre TRAPPIST-1 b ùn pò micca avè una atmosfera significativa, ferma un candidatu intrigante per più studiu. U sistema TRAPPIST-1 in generale offre una speranza per truvà ambienti potenzialmente abitabili oltre u nostru sistema solare. Ulteriori ricerche è osservazioni continuanu à svelà i misteri di stu fascinante sistema exoplanetario.

