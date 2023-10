Tuttu ciò chì avete bisognu di sapè nantu à u telescopiu spaziale James Webb

U telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà rivoluzionatu l'astronumia, chì furnisce insights preziosi in l'universu. Cum'è u telescopiu spaziale u più avanzatu è putente, u JWST usa strumenti d'alta risuluzione è d'alta sensibilità per osservà l'uggetti celesti cù l'astronomia infrared.

A storia di l'astronomia infrared data di l'anni 1830 quandu l'astrònomu tedescu-britannicu William Herschel hà scupertu a luce infrared. I disinni per u JWST sò stati sviluppati in u 1996 cum'è successore di u Telescopiu Spaziale Hubble (HST) per superà e so carenze ottiche.

A NASA, l'Agenzia Spaziale Europea (ESA) è l'Agenzia Spaziale Canadese (CSA) anu cullaburatu in u disignu è u lanciu di u JWST. U telescopiu hè statu sviluppatu in u Goddard Space Flight Center di a NASA, cù Northrop Grumman cum'è u cuntrattu primariu. U Space Telescope Science Institute opera u telescopiu.

L'usu di un telescopiu spaziale cum'è u JWST hè essenziale perchè i telescopi in terra anu da cuntrullà cù l'interferenza atmosferica chì pò sfondate è distorte l'imaghjini. Ponendu u JWST in u spaziu, pò evità queste limitazioni è furnisce osservazioni più chjaru è più detallati.

A missione di u JWST hè di spiegà diversi aspetti di a storia còsmica, chì varieghja da a furmazione di l'universu durante l'Età Scuru à l'assemblea di galaxie, a nascita di stelle è sistemi planetari, è u studiu di l'atmosfera planetaria per capisce l'urighjini di vita.

U JWST hè stata lanciata u 25 di dicembre di u 2021, è hà righjuntu u puntu di Lagrange 2 (L2), una pusizione gravitazionale stabile in u spaziu, u 24 di ghjennaghju di u 2022. A so situazione attuale in u spaziu permette di osservà l'uggetti in tuttu u Sistema Solare è fora.

U Telescopiu Spaziale James Webb hè una tappa impurtante in a nostra ricerca per svelà i misteri di l'universu è capisce e nostre origini. Prumette di furnisce scuperte rivoluzionarie è espansione a nostra cunniscenza di i fenomeni celesti.

