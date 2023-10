U telescopiu spaziale James Webb di a NASA revela un novu Jet Stream nantu à l'equatore di Jupiter

U Telescopiu Spaziale James Webb (JWST) ùn hà micca solu furnitu imaghjini stupendenti di u nostru universu, ma ci hà ancu datu novi insights in u nostru sistema solare. In più di catturà l'imaghjini mozzafiati di i nostri vicini planetari, u JWST hà scupertu recentemente un jet stream à alta velocità nantu à Jupiter, un pianeta chì avemu pensatu di cunnosce bè.

L'imaghjini catturati da u JWST l'annu passatu mostravanu un jet stream in Jupiter chì hè più di 3,000 chilometri di larghezza è viaghja à una velocità di circa 320 mph. Questa scuperta nova hà surprisatu i circadori, mettendu in risaltu u fattu chì ci hè ancu assai da amparà nantu à i nuvuli è i venti di Jupiter.

A prisenza di stu jet stream, chì si trova sopra l'equatore di Jupiter, puderia furnisce infurmazioni preziose nantu à l'atmosfera turbulenta di u pianeta. Analizendu l'imaghjini è seguitendu e caratteristiche di a rotazione veloce di u pianeta, i scientisti speranu di ottene una cunniscenza più chjara di i mudelli climatichi cumplessi di stu giant gasu.

L'osservazioni di u JWST di l'atmosfera di Jupiter seranu paragunate cù dati da u Telescopiu Spaziale Hubble per acquistà una cunniscenza più cumpleta di i sistemi climatichi di u pianeta. Questa paragone aiuterà i scientisti à determinà cumu a velocità di u ventu cambia cù l'altitudine è generà cisura di u ventu, chì sò gradienti di a velocità di u ventu nantu à distanze brevi.

Studiendu u jet stream è altre timpeste in a regione, i circadori credi chì ponu creà una basa per l'osservazioni future è potenzalmentu predichendu cumu u jet stream varierà in l'anni à vene.

Questa scuperta mette in risaltu u putere di u JWST micca solu per spiegà parti distanti di u nostru universu, ma ancu per revelà novi meraviglie in u nostru propiu quartieru cosmicu.

Fonti:

- U telescopiu spaziale James Webb di a NASA rileva a prima evidenza di carbone nantu à a luna ghiacciata di Jupiter Europa da NASA / JPL-Caltech - publicatu in Space.com u 1 d'ottobre 22

- U telescopiu spaziale James Webb di a NASA revela un flussu di jet à alta velocità in a zona equatoriale di Jupiter da l'ESA / STScI - publicatu in SciTechDaily u 21 ottobre 2022