U telescopiu spaziale James Webb di a NASA cuntinueghja à stupire i scientisti cù e so scuperte, sta volta furnisce l'imaghjini captivanti di l'atmosfera di Jupiter. Utilizendu a so visione straordinaria, u telescopiu Webb hà svelatu caratteristiche mai viste prima chì anu surprisatu a cumunità scientifica.

Una scuperta rivoluzionaria fatta da u Telescopiu James Webb hè a cattura d'imaghjini chì rapprisentanu un jet stream à alta velocità chì misura più di 4800 chilometri di larghezza à l'equatore di Jupiter. Queste imaghjini offrenu à i scientisti novi insights in u clima è a dinamica di u giant gasu. Ricardo Hueso di l'Università di u Paese Bascu in Bilbao, in Spagna, hà manifestatu a so sorpresa, dicendu: "Ciò chì avemu sempre vistu cum'è nebbia sfocata in l'atmosfera di Jupiter appare avà cum'è caratteristiche croccanti chì pudemu seguità cù a rotazione rapida di u pianeta".

Utilizendu i so strumenti NIRCam, u Telescopiu Webb hà pigliatu l'imaghjini di Jupiter ogni 10 ore nantu à un ghjornu sanu di Jupiter in u lugliu 2022. Queste immagini, pigliate in quattru filtri diffirenti capaci di detectà picculi cambiamenti in e caratteristiche à diverse altitudini, permettenu à i circadori di studià l'atmosfera di Jupiter in u 25. dettagliu più grande. Inoltre, u telescopiu hà sfruttatu i strati di l'altitudine più altu di l'atmosfera, situati à 50-515 chilometri sopra e cime di nuvole di u pianeta. A velocità di u jet stream osservatu hè stata misurata à circa 5 chilometri à l'ora, più veloce di un uraganu di Categoria XNUMX in a Terra.

U telescopiu spaziale James Webb, u telescopiu spaziale più grande è putente mai custruitu, face parte di i Grandi Osservatori di a NASA. U so scopu principale hè di catturà è fucalizza a luce, chì permette à i scientisti di guardà più in u tempu chì mai. Situatu à u puntu L2 Lagrange, à 1.5 milioni di chilometri di distanza da a Terra, u Telescopiu Webb furnisce un puntu di vista unicu per studià l'ogetti è i fenomeni celesti.

Queste immagini captivanti di Jupiter raccolte da u Telescopiu James Webb, cumminate cù a capacità di u telescopiu di vede in luce infrarossa è a so cullaburazione cù u Telescopiu Spaziale Hubble, anu permessu à i scientisti di detectà è di seguità u jet stream di Jupiter per a prima volta. Queste scuperte offrenu una cunniscenza più profonda di a dinamica atmosferica di u giant gasu è cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza più larga di l'universu.

Fonti:

