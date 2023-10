Scopre un flussu di jet d'alta velocità in l'atmosfera di Jupiter: Osservazioni da u telescopiu spaziale James Webb

U telescopiu spaziale James Webb (JWST), operatu da a NASA, hà fattu una scuperta rivoluzionaria in l'atmosfera di Jupiter. Utilizendu a so Camera Near-Infrared (NIRCam), u JWST hà catturatu l'imaghjini chì anu revelatu un fenomenu scunnisciutu prima: un flussu di jet à alta velocità chì si estende per più di 3,000 XNUMX chilometri di larghezza sopra i strati di nuvole primarie vicinu à l'equatore di Jupiter. Questa scuperta furnisce insights preziosi nantu à a dinamica di l'atmosfera turbulenta di Jupiter è mostra e capacità notevuli di u telescopiu Webb à studià tali caratteristiche atmosferiche.

L'osservazioni di u JWST di Jupiter sò state fatte cum'è parte di u prugramma di Scienze di Liberazione Precoce, cun un focusu nantu à catturà l'imaghjini à intervalli di 10 ore, equivalenti à un ghjornu di Jupiter. Utilizendu filtri distinti, u telescopiu hà sappiutu identificà variazioni in picculi caratteristiche atmosferiche à diverse altitudini in l'atmosfera di Jupiter.

A cuntrariu di e missioni precedenti chì anu esaminatu principalmente strati più bassi è più profondi di l'atmosfera di Jupiter, u JWST si distingue per sfondà in u spettru infrarossu vicinu. Questu permette di studià i strati di l'altitudine più altu di l'atmosfera di Jupiter, circa 15-30 miles sopra a nuvola di u pianeta. In queste imaghjini vicinu à l'infrared, i nebbie di u livellu superiore chì sò tipicamente apparsu cum'è sfocatura indistinta revelanu avà dettagli più fini, in particulare intornu à a regione equatoriale.

U jet stream di novu identificatu nantu à Jupiter corse à una velocità notevuli di circa 320 miglia per ora, duie volte a velocità di u ventu sustinutu di un uraganu di Categoria 5 in a Terra. Situatu à circa 25 chilometri sopra i strati di nuvole di Jupiter, in a stratosfera più bassa, stu jet stream à alta velocità presenta un sughjettu di studiu fascinante.

Per capisce megliu a variazione di a velocità di u ventu cù l'altitudine è a presenza di cisura di u ventu, u squadra di ricerca hà paragunatu i mudelli di ventu osservati da u JWST à altitudini più alte à quelli rilevati da u Telescopiu Spaziale Hubble in strati più profondi di l'atmosfera di Jupiter. Questa paraguna li hà permessu di monitorà u sviluppu di e timpeste è acquistà insights in a struttura tridimensionale di i nuvuli di tempesta.

Cumminendu a risoluzione eccezziunale è a larga copertura di lunghezza d'onda di u JWST cù l'osservazioni cruciali da u Telescopiu Spaziale Hubble, u squadra di ricerca hà sappiutu identificà è seguità e caratteristiche di a piccula nuvola chì servenu cum'è indicatori per u jet stream à alta velocità. Queste osservazioni anu ancu furnitu un cuntestu preziosu per capiscenu l'atmosfera equatoriale di Jupiter è e timpeste cunvettivi chì si verificanu indipendentemente da u jet stream.

Per investigà ulteriormente e caratteristiche di u jet stream, u gruppu di ricerca hà pensatu à fà osservazioni supplementari cù u telescopiu spaziale James Webb. Stu studiu in corso hà per scopu di scopre se a velocità è l'altitudine di u jet stream subisce cambiamenti in u tempu.

Fonte: U telescopiu spaziale James Webb osserva un flussu di jet d'alta velocità nantu à Jupiter. (NASA)