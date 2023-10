Elementu novu scupertu trovu dopu à a collisione cosmica

Un studiu recente utilizendu u telescopiu spaziale James Webb (JWST) di a NASA hà revelatu a prisenza di telluriu, un elementu assai raru in a Terra, in seguitu à una collisione trà dui cadaveri stellari densi situati à circa 1 miliardi di anni luce di distanza. Questa scuperta rivoluzionaria offre insights preziosi in u prucessu di creazione di elementi in l'universu.

Cumandatu da Andrew Levan da l'Università di Radboud in Olanda, u studiu dimustra l'impurtanza di u JWST in cumpiendu e lacune di a nostra cunniscenza in quantu à l'urighjini di l'elementi chimichi. Levan dichjara chì l'esplorazione di sti pezzi mancanti hè diventata pussibule grazia à e capacità avanzate di u telescopiu Webb.

I scientisti credenu chì e stelle di neutroni osservate da u JWST eranu una volta stelle massive ordinarie chì esistevanu in una galaxia prima di fusione. Quandu una di queste stelle hà righjuntu a fine di a so vita è hà splutatu cum'è una supernova, hè stata espulsa da a so galaxia è hà viaghjatu à 120,000 XNUMX anni luce. A seconda stella hà seguitu l'esempiu, ma i dui corpi sò stati liati gravitazioni ancu dopu esse espulsi da a so galaxia di casa.

A cumminazzioni di e duie stelle di neutroni in una sola entità hè accaduta centinaie di milioni d'anni dopu, cù questu avvenimentu rimarchevule accadutu u 7 di marzu di questu annu. Cunnisciuta cum'è kilonova, a fusione còsmica hà creatu un burst gamma-ray (GRB) chì hè statu osservatu per un record di 200 seconde. A deteczione di telluriu in i detriti chì circundanu a fusione hè stata pussibule da l'osservazioni di u JWST, cù i sforzi di l'osservatoriu spaziale Fermi è l'Osservatoriu Swift Neil Gehrels.

Questa nova scuperta astronomica rinforza a nostra cunniscenza di a furmazione di elementi pisanti è apre e pussibulità eccitanti per scuperte future. Cum'è dichjaratu Ben Gompertz, un prufissore à l'Università di Birmingham in u Regnu Unitu, u telescopiu spaziale James Webb hà digià superatu l'aspettattivi è hà u putenziale di scopre elementi ancu più pesanti, rivoluzionandu a nostra cunniscenza di l'universu.

Q: Chì ghjè u telescopiu spaziale James Webb ?

A: U telescopiu spaziale James Webb hè un putente osservatori spaziale operatu da a NASA.

Q: Perchè u telluriu hè cunsideratu raru in a Terra?

A: Tellurium hè raru in a Terra perchè si trova principalmente in associu cù l'oru, u ramu è altri minerali.

Q: Cosa hè un kilonova?

A: Un kilonova hè un avvenimentu astronomicu chì si trova quandu dui stelle di neutroni scontranu, chì risultanu in a liberazione di una quantità tremenda di energia è a creazione di elementi pisanti.

