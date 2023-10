U telescopiu James Webb scopre i nanocristalli di quartz nantu à un exoplanet distanti

U telescopiu spaziale James Webb, un strumentu cruciali per l'esplorazione spaziale da a NASA, hà fattu una scuperta rimarchevule in i nuvuli d'altitudine di l'exoplaneta WASP-17 b, chì si trova à circa 1300 anni luce da a Terra. Per a prima volta, particelle di silice (SiO2), in particulare nanocristalli di quartz, sò state rilevate in l'atmosfera di un exoplanet. Questa osservazione avanzata mette in luce a cumpusizioni è e caratteristiche di i corpi celesti distanti.

WASP-17 b hè un exoplaneta cum'è Jupiter caldu cù una massa circa sette volte quella di Jupiter. A so atmosfera hè principalmente cumpostu di l'idrogenu è l'heliu, simili à Jupiter. L'Infrared Instrument (MIRI) di u telescopiu James Webb hà ghjucatu un rolu cruciale in a catturazione di l'imaghjini di l'exoplaneta è facilità sta ricerca rivoluzionaria. L'analisi di MIRI hà svelatu a prisenza di diossidu di carbonu, vapore d'acqua è, notevolmente, a firma distintiva di assorbimentu di cristalli di quartz puri.

Cristalli di quartz, custituitu di silice, hè un cumpunente cumuni di tutti i corpi celesti rocciosi in u sistema solare. Tuttavia, hè a prima volta chì i nanocristalli di quartz sò stati osservati in l'atmosfera di un exoplanet. I cristalli anu una struttura di prisma esagonale puntatu, cù ogni cristallu chì misura 10 nanometri.

Mentre i circadori inizialmente s'aspittavanu à truvà silicati di magnesiu, sta scuperta palesa i primi stadi di furmazione di granu di silicatu nantu à WASP-17 b. Questi grani di silicati sò previsti di sviluppà più è potenzalmentu formanu grani di silicati più grossi truvati in esopianeti più freschi è nani marroni.

Questa osservazione rimarchevule da u Telescopiu James Webb apre novi strade per studià a cumpusizioni è a furmazione di pianeti è oggetti celesti in u nostru universu. I scientisti anticipanu chì una ulteriore analisi di l'exoplanets distanti darà insights preziosi nantu à l'evoluzione di i sistemi planetarii è approfondisce a nostra cunniscenza di a storia di l'universu.

Fonti: NASA, Astrophysical Journal Letters, Space.com