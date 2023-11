L'antica "Vite Cosmica" appena scuperta offre indizi per a furmazione di l'universu iniziale

Una scuperta fascinante da l'astrònomu chì utilizanu u telescopiu spaziale James Webb (JWST) hà svelatu una catena straordinaria di galassie da l'universu iniziale. Chjamatu u "Cosmic Vine", sta megastruttura colossale puderia furnisce una visione prufonda di a furmazione di e più grandi strutture in u cosmo. Stendu nantu à una distanza sbalorditiva di più di 13 milioni di anni luce è misura circa 650,000 anni luce di larghezza, u Cosmic Vine hè una entità impressiunanti, superendu di granu a dimensione di l'altri gruppi di galassie osservati da u stessu periodu.

Situata in l'Extended Groth Strip, una zona situata trà e custellazioni di l'Ursa Major è Boötes, a Vigna Cosmica hè stata identificata durante l'esaminazione di l'osservazioni JWST destinate à u redshift, una pruprietà indicativa di a distanza viaghjata da a luce à traversu l'universu in espansione. A luce emessa da ogni galassia in u Cosmic Vine mostrava un redshift di circa 3.44, chì suggerenu chì hà pigliatu trà 11 miliardi è 12 miliardi d'anni per a luce emessa per ghjunghje à a lente di u JWST.

Curiosamente, i circadori anu scupertu chì a struttura colossale di u Cosmic Vine, cù una massa stimata di 260 miliardi di massa solare, hè sempre in crescita. In ogni casu, duie di e so galaxie più grande anu subitu una trasfurmazioni prufonda. Queste galassie, quandu esaminate, mostravanu caratteristiche di quiescenza, chì indicanu chì a furmazione stellare hà diminuitu significativamente o cessatu cumplettamente.

A causa di stu chjusu prematuru di a furmazione di stella in u primu universu resta un misteru. Una spiegazione plausibile suggerita da i scientisti hè chì e fusioni galattiche anu attivatu episodi intensi di furmazione di stella, sguassendu u gasu dispunibule centinaie di milioni d'anni prima di l'osservazioni JWST.

A scuperta di a Vigna Cosmica, cù e so caratteristiche enigmatici, aghjunghje à a cullezzione crescente di strutture colossali identificate durante e missioni JWST. L'investigazione di a Vigna Cosmica hà u putenziale di sbloccare una visione prufonda di a furmazione è a natura di l'universu iniziale. Mentre chì parechje dumande sò suscitate, più ricerche è analisi sò necessarie per sfondà in i sicreti nascosti in questa antica catena galattica.

Comu riggistràrisi:

Q: Chì ghjè u Cosmic Vine?

A: U Cosmic Vine hè una catena massiva di galaxie da l'universu iniziale.

Q: Quantu hè grande u Cosmic Vine?

A: U Cosmic Vine si estende per più di 13 milioni di anni luce è hè di circa 650,000 XNUMX anni luce.

Q: Chì ghjè u redshift?

A: Redshift hè una misura di cumu a luce aumenta in a lunghezza d'onda mentre viaghja à traversu l'universu in espansione.

Q: Perchè a furmazione di stelle ferma in e duie galassie più grandi di a Vigna Cosmica ?

A: Una pussibilità hè chì e fusioni galattiche anu attivatu episodi intensi di furmazione di stella, sguassendu u gasu dispunibule prima.

Fonti:

- LiveScience.com