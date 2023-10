Ben Lamm hà u scopu di rinvià e criature estinte

Ben Lamm, cofundatore di Colossal Biosciences, hà stabilitu un scopu di rinvià e spezie estinte in i prossimi cinque anni. Lamm è a so squadra, in cullaburazione cù u genetista di Harvard George Church, concentranu i so sforzi nantu à l'extinzione di criaturi cum'è u mammut lanu, u tigre di Tasmania è l'uccello dodo.

U prucessu di risurrezzione di l'animali estinti implica l'edità di l'ADN di u so parente vivu più vicinu per currisponde à u genoma di l'animali estinti. Per u mammut lanu, questu significa l'usu di l'ADN di l'elefante asiaticu, à quale i mammut sò strettamente ligati. Facendu mudificazioni mirate à u genoma di l'elefante, a squadra spera di creà un embriione chì pò esse purtatu à termine in una mamma surrogata viva, risultatu in a nascita di u primu animali estinti.

L'ultimu scopu hè di liberà questi animali estinti in i so abitati naturali, cuntribuiscenu à a risturazione di l'ecosistemi è potenzialmente mitigà u cambiamentu climaticu. Spezie Keystone, cum'è u mammut lanu, anu un impattu significativu in u so ambiente è a so reintroduzione pò avè effetti pusitivi nantu à i so ecosistemi.

Mentre chì l'idea di rinvià l'animali estinti à a vita hè cuntruversu, parechji scientisti credenu chì puderia avè grandi benefici, cum'è a restaurazione di l'ecosistema è rallentà u cambiamentu climaticu. A reintroduzione di i lupi in u Parcu Naziunale di Yellowstone, per esempiu, hà risultatu in cambiamenti significativi in ​​u paisaghju è hà avutu effetti pusitivi nantu à l'erosione di a terra.

Tuttavia, ci sò considerazioni etiche à piglià in contu. L'omu anu sfruttatu storicamente è cacciatu mammuths, ancu millaie d'anni dopu a so estinzione. Qualchidunu sustene chì datu l'urgenza di a crisa climatica, ancu i prughjetti ambiziosi cù una probabilità bassa di successu ponu esse ghjustificate.

Fonti:

- U Latch: "L'imprenditore Ben Lamm nantu à a ripresa di l'animali estinti"

- Getty Images

Definizione:

- De-extinct: U prucessu di rinvià una spezia estinta à a vita attraversu l'ingenieria genetica è e tecnulugia avanzate.

- Genome: L'inseme cumpletu di geni o materiale geneticu prisenti in una cellula o urganismu.

- Spezie Keystone: Una spezia chì hà un impattu sproporzionatu nantu à u so ambiente è ghjoca un rolu criticu à mantene a struttura è a funzione di un ecosistema.

- Ecosistema: Una cumunità di organismi viventi cù u so ambiente fisicu, chì interagiscenu cum'è un sistema.

- Resurrect: Per rinvià à a vita o rinvivisce qualcosa chì hè mortu o estinta.