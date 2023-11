Nova Missione: Chandrayaan-4 hà u scopu di Riportà Campioni di Terra Lunare

Pune: Basendu nantu à u successu di Chandrayaan-3, l'Organizazione Indiana di Ricerca Spaziale (ISRO) hà sguardu nantu à a prossima missione lunare, Chandrayaan-4, cù l'ambiziosu scopu di ricuperà campioni di terra da a Luna. Questu annunziu hè statu fattu da Nilesh Desai, u Direttore di u Centru di Applicazioni Spaziali (SAC / ISRO) durante a cerimonia di u 62u ghjornu di fundazione di l'Istitutu Indianu di Meteorologia Tropicale in Pune.

A missione Chandrayaan-4 implicarà un ritornu di mostra lunare, chì marcà una tappa maiò in l'esplorazione spaziale. Cù l'ughjettu di riportà campioni da a superficia lunare, ISRO hà u scopu di rializà sta impresa in i prossimi cinque à sette anni. U pianu implica un prucessu di sbarcu simili à quellu di Chandrayaan-3, cù u modulu cintrali docking cù u modulu orbitante prima di separà vicinu à l'atmosfera di a Terra. U modulu di rientrata purterà tandu a preziosa carica di terra lunare è roccia torna à a Terra.

Nilesh Desai hà manifestatu a necessità di dui veiculi di lanciamentu per eseguisce a missione cù successu. I moduli seranu divisi in Modulu di Trasferimentu (TM), Modulu Lander (LM), Modulu Ascender (AM) è Modulu Re-Entry (RM). TM è RM seranu posti in l'orbita lunare, mentri TM è LM scenderanu per cullà u sample. Tecnulugie avanzate è una pianificazione attenta sò in corso per assicurà a fattibilità di sta missione.

In più di Chandrayaan-4, ISRO hè ancu cullaburazione cù l'agenzia spaziale giapponese, JAXA, nantu à u prughjettu Lunar Polar Exploration (LuPEX). Questa cullaburazione riflette l'impegnu di e duie agenzie per prumove a cunniscenza scientifica è l'esplorazione oltre a Terra.

Cù Chandrayaan-4, l'Inde hà da scopu di fà un gran salto in l'esplorazione lunare purtendu campioni preziosi da a superficia di a Luna. Sta missione ùn cuntribuisce micca solu à i scontri scientifichi, ma ancu forgerà novi frontiere in a ricerca spaziale è a cullaburazione.

FAQ

1. Chì ghjè Chandrayaan-4?

Chandrayaan-4 hè a prossima missione lunare di l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) cù l'ughjettu di riportà campioni di terra da a superficia di a Luna.

2. Quandu Chandrayaan-4 hè previstu di lancià?

ISRO hà u scopu di lancià Chandrayaan-4 in i prossimi cinque à sette anni.

3. Cumu Chandrayaan-4 ritruvà campioni di terra lunare?

Chandrayaan-4 seguirà un prucessu di sbarcu simili à quellu di Chandrayaan-3. U modulu cintrali s'accoccherà cù u modulu orbitante prima di separà vicinu à l'atmosfera di a Terra. U modulu di rientrata poi turnarà à a Terra purtendu i campioni.

4. Chì sò i moduli implicati in a missione Chandrayaan-4 ?

I moduli includenu u Modulu di Trasferimentu (TM), u Modulu Lander (LM), u Modulu Ascender (AM) è u Modulu di Re-Entry (RM). TM è RM seranu posti in orbita lunare, mentri TM è LM scenderanu per cullà i campioni.

5. Ci hè una cullaburazione trà ISRO è altre agenzie spaziali ?

ISRO hè in cullaburazione cù l'agenza spaziale giapponese, JAXA, in u prughjettu Lunar Polar Exploration (LuPEX). Questa cullaburazione hà per scopu di avanzà a cunniscenza scientifica è l'esplorazione oltre a Terra.