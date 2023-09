L'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana (ISRO) hà annunziatu chì a so prima missione solare, Aditya-L1, hà realizatu cù successu a manuvra di Inserzione Trans-Lagrangean Point 1 (TL1I) è hè avà nantu à una trajectoria chì u purterà à u puntu Sun-Earth L1. . Questu marca a quinta volta consecutiva chì ISRO hà trasfirutu successu un ughjettu nantu à una trajectoria versu un altru corpu celeste o locu in u spaziu.

A nave spaziale Aditya-L1 hè stata lanciata da a Stazione Spaziale Satish Dhawan in Andhra Pradesh, cù l'ugettivi primari di cullà dati scientifichi è di avanzà i sforzi di esplorazione solare di l'India. A nave spaziale hè dotata di l'instrumentu Supra Thermal and Energetic Particle Spectrometer (STEPS), chì hà digià principiatu à misurà ioni supra-termali è energetichi è elettroni à distanze più grande di 50,000 XNUMX km da a Terra. Queste dati aiutanu à i scientisti à analizà u cumpurtamentu di e particelle chì circundanu a Terra.

In circa 110 ghjorni, a nave spaziale serà injectata in una orbita attornu à u puntu Sun-Earth L1 attraversu una manuvra. A missione di successu di ISRO mostra l'avanzamenti di l'India in a tecnulugia spaziale è u so impegnu à spiegà u Sun è i so effetti nantu à a Terra.

