Riassuntu: Helium, un elementu versatile è unicu, diventa sempre più scarsu in a Terra. Ancu s'ellu hè u sicondu elementu più abbundante in l'universu, a so rarità in u nostru pianeta hè duvuta à a so ligerezza chì a causa di scappà in u spaziu esterno. L'heliu hè principalmente ottenutu cum'è un subproduttu durante l'estrazione di gas naturale. A so capacità di stà estremamente fretu a rende inestimabile per diverse applicazioni, cum'è rinfriscà e macchine MRI è l'alimentazione di razzi spaziali. A dumanda di l'heliu hè estensiva, vene da industrii cum'è a NASA, i farmaceutichi è u Dipartimentu di Difesa. A Riserva Federale di Helium in i Stati Uniti d'America, rispunsevuli di furnisce u 40% di l'heliu di u mondu, face un futuru incertu postu chì pò esse vindutu prestu à l'industria privata. Altri paesi cù fonti d'heliu significativu include Qatar, Tanzania è Algeria. L'estimazioni varienu riguardu à u suministru di l'heliu restante, cù previsioni chì varienu da pocu à 10 anni à quant'è 200 anni. L'impattu potenziale nantu à l'industrii puderia esse significativu, cumpostu da a natura volatile di i prezzi di l'heliu.

Helium, un elementu favuritu da i zitelli per u so effettu di voce alta, pussede parechje qualità è applicazioni sorprendenti. Tuttavia, malgradu a so prevalenza in l'universu, l'heliu hè diventatu sempre più scarsu in a Terra. Sta scarsità hè attribuita à a so capacità di scappà di l'atmosfera di a Terra per via di a so ligerezza, facendu a sola risorsa micca rinnuvevule. A pruduzzione di l'heliu si trova per via di a decadenza naturale di l'uraniu radiuattivu è u toriu, un prucessu chì dura miliardi di anni.

Attualmente, a maiò parte di l'heliu hè recullatu da i sacchetti di gas naturale sotterranei cum'è un subproduttu di u prucessu di estrazione di gas naturale. In ogni casu, per via di a so ligerezza, ogni heliu scappatu eventualmente flotta à u bordu di a nostra atmosfera è hè sbulicatu da i venti sulari. A Riserva Federale di Helium in i Stati Uniti, chì furnisce u 40% di l'heliu di u mondu, hè di fronte à un futuru incertu postu chì pò esse prestu vendutu à l'industria privata.

E proprietà uniche di l'heliu, in particulare a so capacità di mantene estremamente fretu cù u puntu di ebollizione più bassu di qualsiasi elementu, facenu indispensabile per diverse applicazioni. Hè utilizatu per rinfriscà i magneti superconduttivi in ​​e macchine MRI è cum'è fonte di carburante per i razzi spaziali. U Large Hadron Collider in Svizzera, per esempiu, richiede 120 tunnellate metriche d'heliu à settimana per operare.

A dumanda di l'heliu hè larga in l'industria. A NASA è SpaceX s'appoghjanu à l'heliu per i razzi di carburante liquidu, mentre chì l'industria farmaceutica è u Dipartimentu di a Difesa dipendenu assai da questu. L'offerta limitata è u futuru incertu di l'heliu ponenu sfide significativu per queste industrii.

L'estimazioni riguardu à u suministru di l'heliu restante varianu, cù previsioni chì varienu da pocu à 10 anni à quant'è 200 anni. Certi sperti enfatizanu a necessità di più sforzi in u riciclamentu di l'heliu per allargà a so vita. I cunsiquenzi putenziali per l'industrii sò prufonde, cunziddi a natura volatile di i prezzi di l'helium.

In cunclusioni, a scarsità di l'heliu in a Terra è u so rolu essenziale in diverse industrii mette in risaltu l'urgenza per l'usu rispunsevule è i sforzi di riciclamentu. L'incertezza chì circundava a Riserva Federale di Helium è e fonti limitate di l'heliu in altri paesi facenu cruciali per i circadori è i pulitichi per affruntà l'offerta è a dumanda futura di questu elementu inestimabile.

Definizione:

- Heliu: Un elementu chimicu cù u numeru atomicu 2, cunnisciutu per a so ligerezza, u puntu di ebollizione bassu, è diverse applicazioni in l'industrii cum'è l'esplorazione spaziale è l'imaghjini medichi.

- MRI: Resonance Magnetic Imaging, una tecnica di imaging medica chì usa forti campi magnetichi è onde radiu per creà imagine dettagliate di e strutture interne di u corpu.

- Riserva Federale di Helium: Stabbilita in i Stati Uniti in l'anni 1920 per furnisce l'heliu per i dirigibili, hè rispunsevule per una parte significativa di l'offerta di l'heliu di u mondu.

Fonti:

