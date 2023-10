A ricerca di forza è ligerezza: i scientisti creanu supermateriale chì combina DNA è vetru

I scientisti anu ottinutu un avanzu in a scienza di i materiali cumminendu a forza di l'ADN cù a purezza di u vetru, chì devendenu un supermateriale chì hè cinque volte più ligeru è quattru volte più forte di l'acciaio. Stu novu materiale, creatu da circadori di l'Università di Connecticut, Columbia University è Brookhaven National Lab, hè statu salutatu cum'è u materiale "più forte cunnisciutu" per a so densità.

A sfida di truvà un materiale chì pussede a forza è a ligerezza hè sempre stata difficiule. Tuttavia, sta squadra di circadori hà dimustratu chì sti dui qualità ùn sò micca mutualmente esclusivi. Ispirati da l'armatura di Iron Man, i scientisti anu cercatu di creà un materiale chì hè abbastanza ligeru per u volu, ma ancu abbastanza forte per sustene l'attacchi nemici.

U sicretu daretu à stu supermateriale hè di sfruttà a forza inherente di u vetru. Mentre u vetru pò esse fragile in a so forma cunvinziunali, pò sustene pressioni immense quandu in u so statu più puru è impeccabile. Utilizendu particelle di vetru nano-sized chì sò più ligeri cà a maiò parte di metalli è ceramiche, strutture fatti da stu vetru pristine diventanu putenti è ligeri.

Per furmà e particelle di vetru in un quadru 3D, i circadori anu vultatu à l'ADN cum'è un scaffold. Anu creatu un quadru di DNA auto-assemblatu chì agisce cum'è un scheletru nantu à quale hè applicatu un revestimentu di vetru. Stu equilibriu delicatu trà u scaffold di l'ADN è u revestimentu di vetru si traduce in un materiale chì hè robustu ma ligeru, ottenendu forza è densità senza precedente.

Mentre chì più ricerca hè necessaria prima di sta tecnulugia pò esse impiegata, i circadori sò digià pianificatu di creà materiali ancu più forti incorporendu ceramica di carburu o alterendu a struttura di DNA. E pussibulità di sta tecnulugia sò vaste, è pò ancu guidà à u sviluppu di l'armatura di u corpu simili à u vestitu di Iron Man.

I risultati di stu studiu sò stati publicati in a rivista Cell Reports Physical Science.

Fonti:

- U materiale "più forte" inspiratu da Iron Man salutatu cum'è "supermateriale" - Science Daily

- I scientisti creanu supermateriale chì hè più liggeru è più forte di l'acciaio - CNET