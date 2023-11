Blazars: Unraveling the Mysteries of High-Energy Neutrinos

Blazars, un tipu di nuclei galattici attivi cunnisciuti cum'è quasars, anu captivatu i circadori per anni cù i so impressiunanti razzi gamma. Avà, una squadra di ricerca internaziunale hà realizatu un analisi statisticu cumpletu per mette in luce a cunnessione trà sti flares è emissioni di neutrini d'alta energia. Cumandatu da u prufessore Kenji Yoshida da u Dipartimentu di Sistemi d'Informazione Elettronica in l'Istitutu di Tecnulugia di Shibaura in Giappone, i risultati di a squadra offrenu una visione intrigante di a relazione cumplessa trà i blazars è u flussu di neutrini.

I Blazar si distinguenu da l'altri quasars per via di a so capacità unica di emette flares direttamente versu a Terra. Questi avvenimenti splusivi liberanu raghji cosmici d'alta energia, propulsati da u core di sti galassie in jet chì spannu vaste distanze. In issi raghji còsmici, l'interazzione cù i fotoni dà origine à particeddi subatomichi chjamati neutrini.

I scientisti credenu fermamente chì i flares gamma-ray da i blazars sò strettamente ligati à a deteczione di neutrini in u celu. Questa teoria hà guadagnatu supportu in 2017 quandu u detector di neutrini di u Polu Sud cunnisciutu cum'è "IceCube" hà osservatu un avvenimentu di neutrinu d'alta energia chì coincideva in u timing è in u locu cù un flare blazar chjamatu TXS 0506 + 056. Questa scuperta hà risuscitatu a pussibilità chì una pupulazione di blazars pruduce neutrini d'alta energia durante i flares. Tuttavia, a relazione precisa trà l'attività di flaring blazar è l'emissione di neutrini resta un puzzle in bisognu di più esplorazione.

In u so studiu, a squadra di ricerca internaziunale hà esaminatu un totale di 145 blazars. Di questi, 144 sò stati tratti da u Fermi Large Area Telescope Monitored Source List, cumpresu u notevuli blazar TXS 0506 + 056. Per capisce a cuntribuzione di i flares gamma à l'emissione di neutrini, i circadori custruianu curve di luce binned settimanale, chì rapprisentanu u flussu mediu di raggi gamma di ogni blazar. Utilizendu un algoritmu Bayesian, anu determinatu u ciculu di u duty flare (u percentuale di u tempu chì un blazar passa in un statu di flaring) è a frazzioni energetica currispundente per ogni blazar.

Per mezu di a so analisi, a squadra hà scupertu una tendenza chjara: i blazars cù ciculi di duty flare più bassi è e frazioni di energia eranu più prevalenti in a so mostra. Questi paràmetri mostranu distribuzioni simili à a lege di putere, dimustrendu una correlazione robusta trà elli. Inoltre, i circadori anu identificatu una disparità significativa in i cicli di duty flare trà i diversi tipi di blazar.

In particulare, a squadra hà ancu valutatu u flussu di l'energia di neutrinu di ogni flare di raggi gamma, utilizendu una relazione di scala chì cunsidereghja a luminosità di neutrinu è gamma. Paragunendu e so previsioni à a sensibilità integrata in u tempu di IceCube, i circadori anu pussutu stabilisce limiti superiori nantu à i cuntributi di i flares à u flussu isotropu di neutrinu diffuso.

Evidenziando l'impurtanza di u so travagliu, u prufessore Yoshida hà enfatizatu u so potenziale per avanzà a cunniscenza scientifica in quantu à l'urìgine di i neutrini astrofisici. Cù più osservazioni è l'appiecazione di u so metudu, i circadori speranu di svelà i misteri chì circundanu i blazars è u so rolu in a produzzione di neutrini d'alta energia.

FAQ:

Q: Chì sò i blazars ?

Blazars sò un tipu di nuclei galattici attivi cunnisciuti cum'è quasars. Ciò chì li distingue hè a so capacità di emette flares diretti versu a Terra.

Q: Chì sò i neutrini?

I neutrini sò particelle subatomiche chì ùn anu micca carica elettrica è interagiscenu debbuli cù a materia. Puderanu esse pruduciutu attraversu interazzioni di raghji còsmici in avvenimenti astrofisichi d'alta energia cum'è i flares blazar.

Q: Cumu sò i flares gamma da i blazars cunnessi à i neutrini d'alta energia?

I scientisti credi chì i flares gamma-ray da i blazars ponu esse l'avvenimenti primari rispunsevuli di a deteczione di neutrini d'alta energia in u celu. U timing è u posizionamentu di un avvenimentu di neutrinu d'alta energia rilevatu da IceCube allineatu cù un flare blazar, insinuendu una correlazione trà i dui fenomeni.

Q: Chì hà scupertu u squadra di ricerca ?

U squadra di ricerca hà truvatu chì i blazars cù ciculi di duty flare più bassi è frazioni di energia eranu più cumuni in u so campionu. Anu ancu identificatu una diferenza significativa in i ciculi di duty flare trà i diversi tipi di blazars. Inoltre, anu stabilitu limiti superiori nantu à i cuntributi di i flares à u flussu isotropicu di neutrinu diffuso.

(Fonte: The Astrophysical Journal)