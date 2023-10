A missione Transiting Exoplanet Survey Satellite (TESS) hà fattu progressi significativi in ​​a scuperta di i pianeti terrestri di Venus Zone (VZ) chì orbitanu stelle brillanti ospiti. Per capisce a storia evoluzione è e cundizioni abitabili di sti pianeti, l'osservazioni atmosferiche ghjucanu un rolu cruciale. In ogni casu, distingue trà i spettri di trasmissione di exoplanets simili à Venus è exoplanets simili à a Terra pò esse sfida, limitendu a nostra cunniscenza di exoVenuses.

In un studiu recente, i circadori anu investigatu e diffirenzii in a trasmissione trà exoEarths ipotetiche è exoVenuses cù diversi livelli di diossidu di carbonu atmosfericu (CO2). U studiu s'hè focalizatu annantu à l'exoEarths è l'exoVenuses chì orbitanu TRAPPIST-1 nantu à u cunfini di a serra in fuga.

Per simulà queste osservazioni, i circadori anu utilizatu l'osservazioni di transitu PRISM di u Spettrografu Near-Infrared (NIRSpec) di James Webb Space Telescope (JWST). Hanu esaminatu i spettri di trasmissione di i dui gruppi di pianeti trà 0.6-5.2 μm è evaluatu a rilevabilità di e caratteristiche principali di assorbimentu.

I risultati anu dimustratu chì l'exoEarths presentava parechje grandi caratteristiche di metanu (CH4), chì puderianu esse rilevati in quantu à 6 transiti. A funzione ottima per distingue tra exoEarths è exoVenuses era a funzione CH4 à 3.4 μm, postu chì hè facilmente detectable è ùn si sovrappone micca cù e caratteristiche CO2. Per d 'altra banda, a funzione di l'anidride sulfurosa (SO2) à 4.0 μm hà servitu cum'è u megliu indicatore di un exoVenus. Tuttavia, a so rilevabilità era dipendente da l'abbundanza di CO2 ridutta in l'atmosfera.

Questa ricerca furnisce insights preziosi nantu à e differenze potenziali in spettri di trasmissione trà exoEarths è exoVenuses. Mette in risaltu l'impurtanza di caratterizà accuratamente l'atmosfera di l'exoplanet, in particulare per i pianeti abitabili potenziali. Capisce e diverse caratteristiche di assorbimentu in queste atmosfere pò esse chjave per determinà se un pianeta hè più simile à a Terra o à Venus.

In ultimamente, studii cum'è questu cuntribuiscenu à a nostra cunniscenza generale di l'exoplanets è a so abitabilità potenziale. Esplorendu i spettri di trasmissione è a cumpusizioni di e so atmosfere, guadagnemu insights in i percorsi evolutivi è divergenze trà i climi di Venus è di a Terra. Tali cunniscenze aiutanu à a nostra ricerca di altri mondi abitabili oltre u nostru sistema solare.

