Un Novu Prughjettu per Riportà a Magia di l'Osservazione di u Cielo Nocturno

In u mondu di l'astronumia, u dibattitu trà l'usu di telescopi grandi è cumplicati versus binoculi portatili è simplici hè sempre statu un tema di discussione. Mentre i telescopi anu u so postu, assai astrònomu trovanu chì i binoculi offrenu una vista vera è immersiva di u celu di notte. Ùn sò solu i binoculi più portables, ma ancu furnisce un modu unicu è attraente per spiegà è amparà u celu.

Analog Sky, un prughjettu di Robert Asumendi, hà recentemente annunziatu un eccitante kit fai-da-te chjamatu Magic. Stu prughjettu hà u scopu di rinvià a magia di l'osservazione di u celu, permettendu à l'utilizatori di custruisce u so propiu binoculu d'astronomia in stile box. U kit combina e migliori caratteristiche di i binoculi è di i telescopi, chì furnisce un modu novu è innovativu per spiegà u celu di notte.

Building Magic hè un prucessu simplice chì pò esse avvicinatu in trè modi diffirenti. L'utilizatori ponu sia stampà in 3D a maiò parte di e parti (esclude l'ottica) basatu annantu à e specificazioni furnite, urdinate e parti da i fornitori suggeriti, o piglià un approcciu hibridu è combina i dui metudi. U risultatu finale hè un telescopiu binocularu compactu è ligeru cù un visore à angolo rettu, simile à i visori di u Progettu Moonwatch da banco utilizati in l'anni 1960.

A magia ùn hè micca solu faciule d'utilizà, ma hà ancu parechje applicazioni. Pò esse usatu per a visualizazione terrestre, l'osservazione d'uccelli, è ancu spartutu trà parechji osservatori. U spaziu di l'oculare di dioptria pò esse aghjustatu rapidamente, chì permette di trasmette senza saldatura a vista da una persona à l'altru. Inoltre, Magic hè cuncepitu per esse compactu è ligeru, facendu l'ideale per sessioni veloci di veranda frontale o per i zitelli per purtà da soli.

U kit Magic pò esse aghjurnatu cù filtri è include un puntatore laser di 4 milliwatt per puntà è un cercatore 1x pieghevule cum'è una copia di salvezza. U costu tutale per custruisce Magic varieghja da un pocu più di $ 300 se i pezzi sò stampati in 3D à circa $ 500 se u tripode cunsigliatu hè adupratu. Cunsiderendu chì i binoculi astronomichi d'alta qualità ponu custà finu à un milla di dollari, u costu di custruisce Magic hè relativamente assequible.

Analog Sky's Magic offre l'uppurtunità per e famiglie di impegnà in un prughjettu spartutu è ricunniscendu cù a simplicità è a bellezza di u celu di notte. In una era duminata da u tempu di schermu, Magic furnisce un modu rinfrescante è immersivu per gode di e meraviglie di l'universu inseme.

