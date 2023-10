A Cullaburazione Internaziunale scopre a fonte di u più grande marsquake mai registratu

Un squadra glubale di scientisti, guidata da l'Università di Oxford, hà svelatu i risultati di una cullaburazione rivoluzionaria per determinà a causa di u più grande avvenimentu sismicu mai registratu in Marte. U studiu, chì hà implicatu cuntributi di diverse agenzie spaziali in u mondu, cuncludi chì u terremotu ùn hè micca statu causatu da un impattu di meteorite, ma piuttostu da forze tettoniche massive in a crosta di Marte.

L'avvenimentu sismicu, cunnisciutu cum'è S1222a, hà registratu una magnitudine di 4.7 è hà generatu vibrazioni in tuttu u pianeta per almenu sei ore. Inizialmente, i scientisti anu cridutu chì l'avvenimentu pò esse statu causatu da un impattu di meteorite per via di similitudini in u signale sismicu cù impatti previ. Anu lanciatu una ricerca internaziunale per un cratere frescu, chì implica missioni da l'Agenzia Spaziale Europea, l'Agenzia Spaziale Naziunale Cinese, l'Organizazione di Ricerca Spaziale Indiana è l'Agenzia Spaziale di l'Emirati Arabi Uniti.

Dopu mesi di investigazione, a squadra hà cunfirmatu chì ùn hè statu trovu un cratere frescu. Invece, l'avvenimentu sismicu hè statu attribuitu à a liberazione di enormi forze tettoniche in l'internu di Marte. U studiu, publicatu in a rivista Geophysical Research Letters, suggerisce chì Mars hè più attivu sismicu di ciò chì si pensava prima.

U duttore Benjamin Fernando, u ricercatore principale di l'Università di Oxford, hà dichjaratu chì, mentre chì Marte ùn hà micca attualmente a tettonica di e placche attiva, l'avvenimentu hè probabilmente causatu da a liberazione di stress in a crosta di Marte. Queste tensioni si sò accumulate annantu à miliardi d'anni, postu chì e diverse parti di u pianeta si rinfriscanu è si riducenu à ritmi diversi.

I risultati di stu studiu furniscenu insights preziosi nantu à l'attività geologica di Marte, chì puderia aiutà à determinà i lochi adattati per l'abitati umani futuri nantu à u pianeta rossu. A cullaburazione trà e missioni internaziunali crea un precedente per futuri sforzi cooperativi in ​​l'esplorazione di u spaziu prufondu.

A ricerca di a squadra hà ancu evidenziatu l'impurtanza di mantene una gamma diversa di strumenti scientifichi in Marte per raccoglie dati cruciali. I scientisti di l'Agenzia Spaziale Europea, a Cina è l'Emirati Arabi Uniti anu manifestatu u so entusiasmu per participà à u studiu è u so impegnu à prumove a nostra cunniscenza di Marte.

Questa cullaburazione senza precedente hà implicazioni significativu per e missioni future, postu chì a squadra pensa à applicà e so scuperte à e missioni lunari imminenti è à l'esplorazione di a luna di Saturnu Titan.

Fonte: Università di Oxford

Citazione: "Una origine tettonica per u più grande marsquake osservatu da InSight", Lettere di ricerca geofisica (2023). DOI: 10.1029/2023GL103619