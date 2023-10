Unisciti à e Festività Lunari: Eventu Internaziunale di Osservate a Notte di Luna

Ogni annu, a NASA urganizeghja un avvenimentu straordinariu chì riunisce persone di tuttu u mondu per osservà a Luna - virtualmente. International Observe the Moon Night hè una celebrazione publica annuale chì hà u scopu di unisce i dilettanti di a Luna, prumove a scienza è l'esplorazione lunare, è onore e nostre cunnessione culturale è persunale cù u cumpagnu celeste di a Terra.

A bellezza di questu avvenimentu si trova in a so accessibilità. Indipendentemente da u vostru locu, pudete participà à e festività lunari. Avete l'opzione di assistisce o ospita avvenimenti virtuali o in persona, o simpricimenti osservà a Luna da u cunfortu di a vostra casa. A cumunità lunare glubale si riunisce attraversu diverse piattaforme cum'è a pagina Facebook di l'avvenimentu, i canali di e social media chì utilizanu #ObserveTheMoon, è u gruppu International Observe the Moon Night Flickr.

A NASA hà delineatu parechji obiettivi per questu avvenimentu. Prima, serve cum'è una celebrazione, riunendu persone di tuttu u mondu chì sparte una passione per a Luna. Hè ancu scopu di sensibilizà i prugrammi lunari di a NASA, rendendu a scienza lunare è l'esplorazione più accessibile à u publicu. Inoltre, International Observe the Moon Night permette à l'individui di spiegà u regnu di a Luna è a scienza spaziale, utilizendu a Luna di a Terra cum'è puntu di partenza per u so viaghju di scuperta.

L'avvenimentu incuragisce a spartera di storie, imagine, opere d'arte, è di più, inspirate da a Luna, favurendu una cunnessione creativa cù u nostru vicinu celeste. En suscitant l'intérêt pour l'osservation lunaire, International Observe the Moon Night estende u so impattu à u celu più largu è u mondu intornu à noi, inspirendu l'esplorazione in corso.

Allora marcate i vostri calendari ! L'avvenimentu Internaziunale di Observe the Moon Night di quist'annu pò esse assistitu attraversu a NASA TV Broadcast. Sintonizza à 7 pm EDT / 23:00 UTC u 21 d'ottobre 2023, è unisci à a cumunità lunare globale in un incantevule viaghju di scuperta è apprezzazione per a Luna.

Fonti:

-A Missione Lunar Reconnaissance Orbiter di NASA, a Divisione di Esplorazione di u Sistema Solare in u Goddard Space Flight Center di a NASA, è altre organizzazioni NASA è astronomiche.