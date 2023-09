Un studiu recente hà furnitu novi insights in a biodiversità di l'anellidi in a Zona Clarion-Clipperton (CCZ), a più grande regione di esplorazione minerale di u mare profondu di u mondu. L'anellidi, chì includenu vermi, sò unu di i più grandi gruppi di macroinvertebrati truvati in u fangu chì copre u fondu di u mari di u CCZ.

I circadori di l'Università di Göteborg è u Museu di Storia Naturale di Londra anu utilizatu una cumminazione di approcci morfologichi tradiziunali è tecnichi molecolari muderni per identificà più di 300 spezie di anelidi in u CCZ. Questu include 129 spezie in 22 famiglie di anellidi, assai di quali sò cunsiderate novi à a scienza.

Capisce a biodiversità di u CCZ hè impurtante per informà a prutezzione di questi ecosistemi unichi, soprattuttu chì l'operazioni minerarie di u mare profondu cummerciale in a zona ponu esse imminenti. A tassonomia, a classificazione di l'organisimi, hè cruciale per questa intelligenza. Sfortunatamente, l'anellidi di corpi molle sò spessu danati durante a cullizzioni, facendu limitati l'approcciu morfologicu tradiziunale. Dunque, e tecniche di DNA sò sempre più usate per cumplementari l'identificazione morfologica.

I circadori anu fattu un sforzu significativu per pubblicà è sparte i so dati anellidi per benefiziu a cumunità scientifica più larga è i parti interessate implicati in a decisione nantu à a minera di u mare. A so lista di cuntrollu di l'anellidi CCZ, ancu s'ellu hè sempre parziale, hè un passu impurtante versu a creazione di guide di campu per a fauna di l'area.

Siccomu l'Autorità Internaziunale di i Fondi Marini considera l'applicazioni minerarie per a CCZ, l'usu di dati biologichi per a gestione ambientale hè diventatu più cruciale chè mai. Stu studiu cuntribuisce à chjude a lacuna di cunniscenze nantu à a biodiversità di u CCZ è mette in risaltu a necessità di più ricerche è misure di prutezzione in questi abitati unichi di mare profonda.

