Vive cum'è un astronauta analogicu in l'Antartida

In nuvembre 2022, Tara Sweeney hà imbarcatu in una spidizioni di ricerca à Thwaites Glacier in l'Antartida Occidentale. Mentre chì u so scopu principale era di studià a geologia di u glacier è a fusione di u ghjacciu, Sweeney ùn pudia micca esse ricurdatu di ciò chì puderia sente cum'è esse un esploratore spaziale. Cum'è un anticu ufficiale di l'Air Force è attuale studiente di dottoratu in geologia lunare, hà sentitu a similitudine trà e spedizioni in Antartide è e missioni spaziali.

Per anni, i scientifichi spaziali anu studiatu l'esperienze di e persone chì vivenu in ambienti estremi cum'è l'Antartida per capisce megliu e sfide è e cundizioni chì l'astronauti puderanu affruntà in altri pianeti. Queste spedizioni polari servenu cum'è un analogu preziosu per l'esplorazione spaziale, chì offre una visione di l'aspetti fisiologichi è psicologichi di e missioni di longa durata.

Durante u so sughjornu di 16 ghjorni in Thwaites Glacier, Sweeney è a so squadra campavanu in tende è soffrenu cundizioni climatichi duru. Affruntàvanu tempeste è tempeste, passanu ghjorni intrappulati in e so tende. Sweeney si ritrova ancu intrappulata in un whiteout, paragunendu l'esperienza à esse in una bola di ping-pong. Malgradu i sfidi, si sentia un sensu di cuncentrazione è eccitazione chì ùn avia micca avutu in u so cuntinente d'origine.

A participazione à a Conferenza di l'Astronauti Analogici 2023 in maghju hà datu à Sweeney una opportunità unica per spiegà ulteriormente l'esperienza di l'astronauta analogicu. A cunferenza hà riunitu individui chì simulanu u viaghju spaziale longu nantu à a Terra. Tenutu in a Biosfera 2, un habitat autònumu in u desertu di l'Arizona, l'avvenimentu hà u scopu di capisce a viabilità di creà ambienti abitabili in pianeti ostili.

U viaghju di Sweeney à Thwaites Glacier è a so participazione à a Conferenza Astronauta Analogica mette in risaltu a cunnessione trà l'esplorazioni polari è e missioni spaziali. Queste sperienze offrenu insights preziosi nantu à e sfide fisiche è mentali chì l'astronauti puderanu scuntrà in future missioni à a Luna, Mars è oltre.

Fonti:

- Università di Texas à El Paso (Università)

- Conferenza Astronauta Analogica (Conferenza)